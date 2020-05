¿Qué se puede hacer en Córdoba en la fase 2 de la desescalada?

La provincia de Córdoba entrará el próximo lunes en la fase 2 de la desescalada de la crisis del coronavirus programada por el Gobierno de España. El Ministerio de Sanidad ha validado la propuesta de la Junta de Andalucía para la provincia cordobesa y eso provocará cierta relajación en las limitaciones impuestas en el marco del Estado de Alarma.

A partir del lunes se permitirá, por ejemplo, la reapertura de las piscinas recreativas con cita previa aunque en Córdoba no abrirán ni las piscinas municipales ni muchas de las privadas que esperan un mayores garantías de rentabilidad. Se abre la posibilidad de la realización de prácticas deportivas no profesionales y los paseos en cualquier franja horaria, a excepción de la reservada para los mayores de 70 años (de 10 a 12 y de 19 a 20 horas). También se podrá entrar en el interior de los centros comerciales, bares y restaurantes con un aforo limitado al 40%.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

En definitiva, una mayor permisividad para la ampliación del contacto social y la rectivación de algunos sectores económicos. ¿Qué novedades conlleva la entrada en este nuevo periodo de quince días?

Centros comerciales

Al 40%. Los centros comerciales pueden abrir con aforo limitado también a un 40%. Los centros comerciales de Córdoba (dos centros de El Corte Inglés, Centro Comercial El Arcángel y dos grandes superficies de Carrefour) han confirmado que están preparándose para abrir el próximo lunes, tomando las medidas de seguridad e higiene oportunas.

Bares y reuniones

Ya se puede entrar. Se permite el servicio en el interior de los locales con un aforo del 40%, excepto bares nocturnos y discotecas y garantizando la separación de los clientes. No habrá servicio en la barra. Además, las reuniones con familiares y/o amigos se amplían de 10 a 15 personas.

Bodas y celebraciones

Entre 50 y 100 personas. Se podrán celebrar bodas con un aforo máximo de cien personas en espacios al aire libre o de cincuenta en espacios cerrados y se podrán llevar a cabo en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas.

Ocio y cine, a la espera

El cine no abre. Aunque el Gobierno permite que el aforo en cines, teatros, auditorios, salas de concierto y museos sea del 50% y el de las salas de conciertos un 33% de su capacidad, en Córdoba no podremos ir al cine, conciertos ni a los museos. En el caso de los cines de Córdoba, no tienen ni siquiera una previsión de apertura. La Asociación de Exhibidores de Cine se ha mostrado contraria a la apertura en estas condiciones. Los cines de verano esperan también para tomar una decisión al respecto ante el «riesgo económico» de abrir, según confirmó Martín Cañuelo, aunque habitualmente su fecha de apertura suele ser a mediados de junio. Las dudas en este sector son muchas, de carácter económico, pero también relacionadas con la distribución de las películas y los estrenos, paralizados desde hace meses.

Los museos no abren

No hay fecha. La administración autonómica no ha aclarado cuando abrirá museos, el C3A o la Filmoteca de Andalucía, aunque sí manifiestan que «está todo listo salvo la incorporación del personal, que se está ultimando», según fuentes de la Junta de Andalucía. En el caso de los museos municipales, según ha confirmado la teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, por el momento no está prevista su apertura para la semana próxima. En las bibliotecas se podría consultar libros y usar los ordenadores, también con un aforo limitado del 33%, pero las de Córdoba no van a abrir por el momento.

Contacto social

Más flexibilidad. Se podrá circular por la provincia en grupos de un máximo 15 personas, entre las que no se contabilizan las personas convivientes, manteniendo la distancia social. Se flexibilizan medidas que afectan a la circulación, asistencia a velatorios -máximo de 25 personas al aire libre y 15 en espacios cerrados-, entierros y lugares de culto -50% del aforo-.

Empleo

Teletrabajo. Se sigue recomendando el teletrabajo y se incorporan medidas que buscan garantizar la protección de los trabajadores.

Alojamientos y hoteles

Abren las zonas comunes. Podrá procederse a la reapertura al público de las zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos, la de establecimientos destinados a actos culturales, pero siempre con el límite de un tercio de su aforo y bajo medidas de seguridad. Cada establecimiento deberá determinar los aforos.

Deporte

Más tiempo. Se permite practicar deportes a cualquier hora a las personas de hasta 70 años, excepto los tramos horarios las determinadas para los paseos de personas mayores (de 10 a 12 horas y entre las 19 y las 20 horas), Se disponen los criterios y condiciones para el entrenamiento en ligas no profesionales y para la reanudación de las ligas profesionales y la reapertura de las instalaciones deportivas cubiertas y de las piscinas para uso deportivo, por turnos horarios y con cita previa.

Piscinas

Las públicas no. El Gobierno establece las condiciones para la apertura al público de las piscinas recreativas, que tendrán un aforo máximo del 30% de capacidad y cita previa. En Córdoba, sin embargo, las piscinas municipales no abren este lunes y piscinas recreativas privadas como Assuan no tiene previsto abrir antes de la segunda quinena de junio, la piscina de Las dos columnas esperará también a tomar una decisión a comienzos de junio. Otros clubes sociales sí barajan la apertura de sus piscinas, aunque para sus socios y en condiciones diversas.

Congresos

50 asistentes. Se permite la realización de congresos, encuentros, reuniones de negocio y conferencias en pabellones de congresos, salas conferencias, salas multiusos. El tope es de 50 asistentes. El Palacio de Congresos de Córdoba no tiene a la vista ninguna celebración a medio plazo, las reservas que tenían contratadas se han pospuesto al otoño, por lo que no veremos congresos en Córdoba en este espacio hasta pasado el verano, según informa Juan Salado.

Educación

A pesar de que el Gobierno de España permite en fase 2 el regreso a las aulas de alumnos de 4º de la ESO, 2º de Bachillerato y FP "en grupos de no más de 15 alumnos" y con carácter voluntario, en Andalucía no volverá ningún alumno a clase este año, según ha confirmado en varias ocasiones el consejero de Educación, Javier Imbroda. Tampoco en otros niveles educativos, como Educación Especial o Infantil (Guarderías) a cuyos centros acudirán sus cuerpos directivos pero no los niños.

Liga y deporte profesional

El Gobierno de España permite ya a partir del lunes vuelvan los campeonatos profesionales, a puerta cerrada y con posibilidad de ser retransmitidos. Sin embargo, La Liga y 2ª División por el momento no tienen fecha oficial de retorno a la competición. El Córdoba Club de Fútbol, que milita en 2ª B, no volverá a jugar oficialmente ningún partido esta temporada. Sí lo hará el Lucena, que se ha clasificado para el playoff de ascenso de 3ª División a 2ªB.