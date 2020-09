El PSOE se retira y no convoca la manifestación contra Ayuso

El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha dicho que su partido no "convoca" ya la marcha del domingo de sindicatos, asociaciones vecinales y otros partidos de izquierdas contra las últimas medidas "inútiles y con claro tinte segregador" aprobadas por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso (PP). En todo caso, ha añadido Franco, sí que suscriben el documento de los convocantes, "porque tiene que ver con el reequilibrio para los municipios y barrios del sur". "Yo no sé si algún militante participará a título individual, pero el partido no va a convocar esa manifestación", ha asegurado el también delegado del Gobierno en Madrid.

Varios dirigentes del PP habían exigido este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no apoyara la manifestación, algo que el PSOE hizo el lunes pocas horas después de que el presidente escenificara una imagen de unidad con Ayuso. "Por la mañana, unidad; por la tarde, crispación. Sánchez debe llamar al orden a [Adriana] Lastra y [Rafael] Simancas y desautorizar la manifestación convocada por el PSM y Unidas Podemos", exigió a primera hora de la mañana el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.



"Llamar a la gente a manifestarse es temerario", ha espetado Cuca Gamarra, portavoz de los conservadores en el Congreso. "No podemos estar diciendo a los españoles que hay que cumplir la norma y que hay que tener cuidado y, simultáneamente, animándoles a que acudan a manifestaciones contra un Gobierno porque no es de tu color político", ha seguido antes de señalar que el PP no ha convocado manifestaciones contra ejecutivos gobernados por el PSOE como Castilla-La Mancha y La Rioja, donde también hay rebrotes graves de coronavirus. Al PP no le satisface la rectificación de Franco. "No vale retirarte mientras se anima a que se asista", ha afirmado Gamarra.

Por su parte, la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, no ha desautorizado la manifestación, más allá de aconsejar el uso de mascarilla y la distancia social, y ha dicho compartir la indignación de quienes protestan porque en esta región "la situación es muy complicada".