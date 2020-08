Previstas nuevas restricciones para salones de boda y conciertos

El sector de la hostelería está a la espera de conocer las nuevas restricciones que con toda probabilidad llegarán a partir de la semana que viene a causa de la propagación del coronavirus y que afectarán a los salones de bodas y a los conciertos. En una reunión mantenida por la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía (Horeca), que preside el máximo responsable de Hostecor, Francisco de la Torre, con el viceconsejero de Presidencia, Antonio Sanz, para aclarar las dudas surgidas a raíz de la orden del 16 de agosto que decretaba el cierre de discotecas y bares de copas, ponía las doce de la noche como hora tope para atender a clientes y la 1.00, en vez de las 2.00, para cerrar los negocios de hostelería, Horeca ha tenido conocimiento de algunas de las medidas que baraja la Junta, que, según asegura, se concretarán hoy en una reunión, serán aprobadas el viernes por el Consejo de Gobierno, publicadas el fin de semana y entrarán en vigor el 31 de agosto. No obstante, hasta que ocurra, puede haber cambios.

En el documento que Horeca ha repartido entre los hosteleros con las conclusiones de la reunión se puede ver cómo una de las ideas que maneja la Junta es la de limitar a la 1.00 el horario en salones de celebraciones, y a 100 personas en el interior y a 150 fuera el aforo (ahora es de 300 y 250, respectivamente, y no tienen horario de cierre). El nuevo horario de cierre es una de las dudas que tenían los hosteleros, ya que no sabían si afectaba a los salones de boda la orden de la semana pasada que implica cerrar a la 1.00, a la que, según les aclaró la Junta, no están sometidos, aunque pronto lo van a estar con las modificaciones que se estudian y que el sector ve ya con temor después de haber vivido una merma en la facturación del 95% a causa de la pandemia.

Las previsiones son también, según Horeca, las de restringir a 200 el aforo de un concierto en el interior de un local (ahora es de 800) y a 400 si es al aire libre (el tope es de 1.500). Las nuevas medidas podrían afectar también a peñas, asociaciones y hermandades, según lo transmitido a Horeca.

De la Torre cosidera que en la reunión, en la que exigieron un plan de rescate para el sector, se aclararon otros aspectos como que heladerías, negocios de comida para llevar, de servicio a domicilio o a vehículos (tipo McAuto) pueden atender a clientes después de las doce de la noche siempre que no consuman en el establecimiento ni se formen colas. Los locales en general, aunque cesan la actividad a la 1.00, pueden recoger y limpiar después siempre que estén cerrados, sin clientes y sin la música o la televisión puesta.

Otro de los temas abordados fue el de la posibilidad de que las discotecas y bares de copas ofrezcan comida. La Junta considera que solo pueden hacerlo los negocios que tengan autorización para ello desde antes del día 13, aunque indica que permitirlo o no depende de los ayuntamientos. Los hosteleros, en cambio, defienden que estos negocios, en base al Decreto 155/2018, están habilitados para servir comidas sin necesidad de acreditar el permiso. Además, argumentan que los ayuntamientos no se han adaptado a ese decreto, en vigor desde el 2018, por lo que las licencias tendrían que actualizarse. La Junta, según Horeca, se comprometió a pedir un informe jurídico al respecto.