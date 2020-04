Coronavirus en Córdoba: preparar la Evau en casa

La selectividad, ahora prueba de Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), que mantiene a los alumnos de segundo de Bachillerato todo un curso preparándose para poder entrar en la carrera que le abrirá el camino hacia su futuro profesional, ha cambiado de fecha, debido a la crisis del coronavirus, pero la incertidumbre ante si se mantendrá esa fecha, cómo cambiará el examen y si la podrán preparar bien desde casa con los medios y el ambiente adecuados, mantiene a los estudiantes en cierta tensión, que sus profesores tratan de rebajar. Por ello, «se les hace mucho seguimiento emocional», afirma Beatriz Minaya, profesora de Filosofía del IES Ángel de Saavedra.

Esta profesora les recomienda que «se organicen bien, que segundo de bachillerato y la selectividad solo son una parte de su vida y que dediquen tiempo a desconectar, a buscar aficiones que los alejen de las redes sociales, que descansen bien e intenten gestionar este momento de incertidumbre». Porque, dice Beatriz Minaya, «esto es una carrera de fondo y si te quemas muy pronto, al final no brillas». Las nuevas fechas de la EVAU, del 7 al 9 de julio, cuando estaban previstas del 16 al 18 de junio, «les ha quitado dos semanas de vacaciones, y eso no les gusta, pero más les preocupa la incertidumbre».

Olga Valenzuela, profesora de Lengua y Literatura en el IES La Fuensanta, que es también correctora de selectividad, entiende que esta es «una prueba de madurez y se mira la capacidad y la actitud crítica del alumno para enfrentarse a los temas».Comprende que va a ser más difícil de preparar de forma telemática, y ya lo está viendo en sus alumnos, «que me envían trabajos de menor calidad». Y es porque «se agobian por entregar trabajos y tareas cuando tienen que pararse, concentrarse y buscar la calidad». Valenzuela recomienda a todos los alumnos de segundo de Bachillerato que «se tranquilicen, que no se agobien, que asienten bien lo que tienen, que no les van a poner nada que no sepan».

El examen de Lengua es el primero que hacen en la EVAU. Como correctora de las pruebas, Olga Valenzuela señala que deben saber que «cada profesor no corregimos a nuestro aire, nos ponemos de acuerdo con criterios unificados» y que «se valora que es el primer examen, que los niños están más nerviosos y se enfrentan a una prueba muy emocional». Esta profesora de Lengua quiere que entiendan que este año, más que nunca, «la nota media del bachillerato es importante» y que en la prueba «ni nos van a pasar la mano ni a poner barreras».

Por ello, les insiste a los alumnos que «busquen la tranquilidad personal y la confianza en sí mismos, que no busquen el camino fácil, que las lecturas las lleven bien leídas, que lean mucho, que están todos por igual y que el que llega a segundo de Bachillerato es porque tiene conocimientos y capacidad previas».

Por su parte, Sergio del Rey, profesor de Historia, Filosofía y Geografía del colegio Santísima Trinidad, también reconoce que la selectividad o EVAU «es un examen de madurez», y esta situación de confinamiento «a los alumnos los está haciendo más maduros, ellos tienen que saber estudiar sin tener a los profesores tanto encima y sin tener tantas pruebas». Señala que los alumnos tienen «miedo a no poder terminar el temario», cuando a esta alturas está casi todo el temario dado, ya que las clases presenciales terminaban en mayo.

Del Rey comenta que, pese a la situación que estamos viviendo «los veo más maduros y están más concienciados, porque saben que depende de ellos». El conocer la fecha de julio «no les ha dado más tranquilidad, pues éste es su verano, tras una prueba dura, tenían viajes previstos, y ahora se meten en julio».

Sus tres consejos para los estudiantes en esta especial preparación de la selectividad son primero, tranquilidad, «tomarse esto como una situación que les va a ayudar a tener más tiempo para estudiar»; segundo, «que aprovechen para hacer por su cuenta muchos exámenes de otros años», que se les ha dado por los profesores o los tienen colgados en la web de la Consejería» y que piensen que incluso esta situación «puede ser mejor para ellos, pues si se cambia algo del examen será para hacerlo más fácil y los profesores que corrijan estarán más concienciados de cómo han estudiado».

De momento, la Comisión Coordinadora Interuniversitaria ha decidido trasladar a las Ponencias, que son las comisiones encargadas de elaborar los modelos de exámenes que componen la Selectividad, las oportunas instrucciones para que las pruebas se preparen con una opcionalidad que permita al alumnado alcanzar la máxima puntuación, «aun cuando el temario de 2º de Bachillerato no haya podido ser completado en su totalidad», explican desde la Junta. Este próximo lunes vuelve a reunirse la Sectorial con todos los consejeros de las comunidades autónomas y la ministra, Isabel Celáa.