Las preguntas de los niños sobre el coronavirus que también interesan a los más mayores

La insaciable curiosidad de los más pequeños por entender el mundo no se ha quedado atrás con la crisis del coronavirus. Este sábado, un grupo de niños y adolescentes, en representación del espíritu de su generación, han participado en #LaInfanciaPregunta, una iniciativa del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil y la Plataforma de Infancia para resolver las inquietudes de los jóvenes sobre la pandemia. Al otro lado de la pantalla, el doctor Fernando Simón y el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque; que han resuelto algunas de las dudas que les han trasladado sobre la actual pandemia. Una de ellas, de especial interés entre los más pequeños: "El Ratoncito Pérez tiene salvoconducto permanente para ir donde tenga que ir", ha aclarado el ministro Duque.

De dónde viene el coronavirus, cómo se contagia, se pueden compartir juguetes o cuándo se podrá salir de casa son algunas de las preguntas que niños y adolescentes han planteado este sábado a los representantes del Gobierno. Tanto Duque como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, han reiterado que el SARS-CoV-2, más conocido como "coronavirus" es un virus nuevo y del que solo se tiene conocimiento desde hace cuatro meses. Es por eso que hay muchas cosas que aún no se saben, pero el conocimiento avanza.

"¿Cuál es el origen de virus?", ha querido saber Alba de 16 años. A lo que Simón ha respondido que "no se conoce muy bien", pero que se cree que se pudo originar en murciélagos y que luego hubo un "huésped intermedio", otro animal que "no sabemos todavía", desde el que pasó a las personas. Pues si bien inicialmente se especuló con el pangolín como responsable de ese primer contagio a humanos, varios estudios científicos descartaron dicha hipótesis.

Los niños se interesaron sobre si una persona curada se pude volver a infectar, de lo que no tenemos toda la seguridad, según ha explicado el doctor Simón, pero sí sabemos que se desarrollan defensas contra la enfermedad que permanecen, al menos, unos meses. Este virus se extiende tanto porque se transmite con las gotitas de saliva que expulsamos al hablar, toser o estornudar. Además, ahora sabemos -ha dicho Simón- que las personas que aún no tienen síntomas los pueden transmitir.

Jugar sobre seguro

Una de las preocupaciones que le han trasladado los niños a los representantes del Gobierno es: ¿Qué pasa con sus juguetes? ¿Son focos de contagio? Simon y Duque han tranquilizado a los más pequeños y han manifestado que consideran probable que se pueda contraer el virus por compartir los juguetes. Han manifestado que el riesgo es muy pequeño, ... aunque lo más seguro es que cada uno toque sus cosas. Ambos han destacado la importancia de lavarse mucho las manos con agua y jabón, así como de respetar la distancia social, y Duque ha hecho una demostración de cómo ponerse y quitarse una mascarilla.

El ministro de Ciencia y ex astronauta, Pedro Duque, ha hecho valer su experiencia en lo que respecta a ambientes hostiles y situaciones extraordinarias y ha compartido con los adolescentes y niños algunos 'trucos'. Pues cuando estás seis horas con un traje espacial, no puedes rascarte si te pica un ojo, pero hay que aguantar un minuto sin ponerte nervioso: "Entonces se pasa", ha explicado.

A la espera de una vacuna

Simón ha contestado a Carlota, de 9 años, que, de momento, no hay tratamientos específicos, aunque ya hay cientos de ensayos en el mundo para encontrar uno, ha precisado Duque, quien ha agregado que lo que sí hay son tratamientos para los síntomas de la enfermedad.

Es una enfermedad que se transmite mucho y no queremos que la pandemia dure, de ahí la importancia del confinamiento para controlar la trasmisión. "Si no lo hubiéramos hecho, habría cientos de miles de casos más, en palabras de Simón, aunque sabemos que hay situaciones que son difíciles y muy tristes, como que los familiares no puedan estar con los enfermos muy graves. Sin embargo, ha destacado el trabajo del personal sanitario que está haciendo un esfuerzo enorme y que, a pesar de la sobrecarga de trabajo, atiende a los enfermos de la mejor forma y con todo el cariño.

¿Cuándo se podrá volver a salir a la calle?

Los niños han querido saber cuándo se podrá salir de casa. Para ello, lo primero -ha explicado Simón- es que el número de transmisiones continúe descendiendo, lo que es cada vez más evidente. Ademas, hay que llegar a tener un número de nuevos casos diarios lo suficientemente pequeño, como para que, si empezamos a relacionarnos un poco más, no vuelva explotar la epidemia y garantizar que se tiene capacidad suficiente para identificar a los nuevos enfermos, aislarlos y seguir a sus contactos para ver que no tienen síntomas.

Si podemos garantizar todo eso, podremos empezar a pensar en ir reduciendo las medidas. Estamos muy cerca, pero todavía no, ha dicho.