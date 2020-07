El PP plantea llevar al Constitucional la fórmula del Gobierno para gastar el superávit municipal

El PP no renuncia a plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno de España mantiene su propuesta de articular un sistema por el que los ayuntamientos tendrían que acceder de manera condicionada a los remanentes y el superávit que ellos mismos han generado.

Así lo ha anunciado este martes el portavoz del PP en la Comisión de Entidades Locales del Senado y alcalde de Cabra (Córdoba), Fernando Priego, en una conferencia de prensa en la que argumentó que la iniciativa gubernamental atenta contra dos principios constitucionales, el de autonomía local y el de suficiencia financiera, además de contra la Ley de Bases de Régimen Local, ha informado Efe.

Priego aseguró que los ayuntamientos "estamos asumiendo unos costes tremendos que van a venir unidos a una importante y drástica reducción de ingresos, porque no podemos olvidar que tras la crisis sanitaria, cuando pase, se nos van a quedar también los efectos de la crisis económica y social y eso va a repercutir en las arcas municipales".

Además de "instituciones cumplidoras", con unas "cuentas equilibradas" y "generadoras de superávits", el alcalde y senador popular dijo que "los ayuntamientos no son entidades menores, no son menores de edad y no necesitan de la tutela de ninguna otra administración" y que "hemos demostrado ser las administraciones más cumplidoras y más leales con el resto de las administraciones del Estado".

Por ello, reclamó al Gobierno que "en vez de lanzar globos sondas o en vez de pactar a espaldas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con algunos compañeros de su partido, cuestiones que no han sido debatidas en el seno de la Federación, escuche lo que hace no mucho tiempo se pactó por unanimidad y necesitan los ayuntamientos".

A su juicio, lo que está planteado el Ejecutivo es "someter a las entidades locales a un chantaje", ya que "si no aceptamos ese préstamo de ese dinero, no podremos acceder a fondos europeos ni a otras prerrogativas a las que llegamos accediendo mucho tiempo".

El alcalde de Córdoba y vicepresidente de la Comisión de Haciendas y Financiación Local de la FEMP, José María Bellido (PP), refirió los cuatro puntos del acuerdo que se había adoptado por consenso en el organismo municipalista.

Este pasaba por la liberalización de los remanentes y superávits para el uso libre por parte de las entidades locales, la creación de un fondo de 5.000 millones para aquellos ayuntamientos que no tuviesen estos recursos, el acceso a fondos europeos para proyectos locales y la fijación de un fondo extraordinario para el transporte público por el déficit sobrevenido como consecuencia de la pandemia de coronavirus.