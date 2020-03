Coronavirus: el PP insiste a Sánchez en modificar los últimos decretos

Pablo Casado es consciente de que el Gobierno necesitará de sus votos para aprobar los dos últimos decretos impulsados por el Consejo de Ministros con motivo de la crisis del coronavirus. Pero, como anunció este lunes, a cambio de sus 'síes' exigirá cambios en los textos legislativos. Un planteamiento que también ha defendido el secretario general del PP, Teodoro García Egea que ha señalado que su partido propondrá modificaciones siempre que el Ejecutivo esté dispuesto a escucharles.

Por el momento, Casado rechaza apoyar el decreto de la prohibición temporal de los despidos justificados por el coronavirus ni tampoco el del cierre casi total de la actividad económica para limitar los desplazamientos. Según defienden, ambos suponen una carga económica para el empresario. En este sentido, García Egea ha señalado en una entrevista en Antena3 que no permitirán que "autónomos, empresarios y pymes sean los únicos que paguen la crisis".



Los popurales se muestran contrarios a los "permisos obligatorios" retribuidos por las empresas y piden al Estado que se haga cargo de estos pagos. Además, el secretario general ha pedido que se exonere del pago de impuestos a los autónomos y pymes que no tengan ingresos. "Hay muchos autónomos que no pueden pagar la cuota porque no han facturado nada y pymes y particulares tienen que pagar impuestos y no han recibido liquidez", ha apuntando.

Lealtad sí, ley del silencio no", ha sentenciado el dirigente del PP antes de señalar que "Estaremos al lado del Gobierno siempre y cuando rememos en la dirección correcta, pero no vamos a permitir que autónomo, empresarios y pymes sean los que paguen la crisis que se avecina", ha insistido para reclamar los cambios en los reales decretos.