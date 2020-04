El PP critica la «lentitud» de la Diputación en las medidas frente al coronavirus

El PP criticó ayer la «lentitud del Gobierno de PSOE e IU» en la Diputación de Córdoba «para poner en marcha medidas frente al covid-19», y también su «escasa disposición para llevar cabo propuestas de los grupos políticos, de los agentes económicos y sociales y de la sociedad en general».

Así lo afirmó en un comunicado el portavoz adjunto del PP en la Diputación, Félix Romero, quien destacó que «en esta situación de emergencia son los alcaldes y los ayuntamientos los que están afrontando el día a día a pleno pulmón, van por delante de la Diputación en la gestión y son los que están reclamando mayor implicación de la institución provincial».

Romero lamentó el «silencio» del Gobierno provincial ante la batería de propuestas que registró el PP hace dos semanas y de las que no ha tenido respuesta, señalando que, «por un lado, nos piden lealtad institucional y que arrimemos el hombro, y al mismo tiempo no nos escuchan y no tienen en cuenta nuestras propuestas, ni las que llegan de otros colectivos, como los sindicatos».

A su juicio, el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, «se dedica a criticar al Gobierno de la Junta, manipulando a los cordobeses con mentiras y calumnias sobre la gestión de un Gobierno que está haciendo las cosas bien, que se ha anticipado y ha tenido previsión en cuanto a las medidas que ha tenido que adoptar».

A estas declaraciones respondió el portavoz del PSOE en la institución provincial, Esteban Morales, quien exigió a Romero que «deje de mentir y revise las actuaciones que se están desarrollando» desde que se inició la crisis sanitaria del coronavirus. En un comunicado, el portavoz socialista aseguró que «el portavoz del PP miente descaradamente, porque la Diputación de Córdoba ha actuado desde el minuto uno y ha tomado medidas para ayudar a la ciudadanía, para apoyar a los municipios y para paliar la difícil situación por la que atraviesan los autónomos».