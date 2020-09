La Policía Local ha puesto este verano en Córdoba 796 multas por incumplir las normas anticovid

La Policía Local de Córdoba ha interpuesto 769 denuncias por incumplimiento de la normativa anticovid desde el 15 de julio hasta el 31 de agosto. El concejal de Seguridad, Miguel Ángel Torrico, ha hecho hoy balance sobre el cumplimento de la orden de la Junta de Andalucía de fecha 15 de julio por la que se articuló el uso obligatorio de mascarillas, las distancias y, en suma, las nuevas restricciones que emitió la Administración andaluza para tratar de frenar la expansión del virus. El edil popular ha recordado que la Policía Local propone las sanciones, que luego se remiten a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía que es la que termine poniéndolas.

De las 769 actas de denuncia, la inmensa mayoría, en concreto 696, han sido por un mal uso de la mascarilla o directamente por no usarla. Le siguen las sanciones por celebrar botellón o reuniones sin mantener las distancias, con un total de 44; 18 por fumar sin guardar al menos dos metros de distancia; 7 interpuestas a establecimientos abiertos fuera de horario o en los que no se ha respetado la distancia de seguridad y 4 más por no guardar la distancia con personas sin mascarillas o exentas de su uso.

Por distritos, la mayoría de estas denuncias se han puesto en el distrito Centro (322), seguido por la zona de Poniente (132), Norte (130), Sur (108) y Levante (77). Por meses, las sanciones se distribuyen entre las 329 propuestas hasta el 31 de julio y las 440 de agosto, de las cuales 379 fueron por no usar la mascarilla, 32 por botellones, 18 por fumar y 7 a establecimientos.

Miguel Ángel Torrico ha asegurado que la Policía Local está cumpliendo con su tarea, esto es, denunciar a los que incumplen la norma, y ha añadido que aunque es un número importante de denuncias, "la inmensa mayoría de los cordobeses sigue cumpliendo y siendo responsable en el acatamiento de las normas". En opinión del responsable de la Policía Local en Córdoba, el camino es "el correcto", pero hay que seguir reforzando para que se cumplan las leyes. Además, en el espíritu de la norma está que los cordobeses la respeten no por el miedo a la denuncia sino por "solidaridad, responsabilidad y por pertenecía a un colectivo", ha dicho Torrico, amén de para no volver a situaciones como las de la pasada primavera.