Coronavirus en Córdoba: "podrán cortar todas las flores, pero no detener la primavera"

Después de tantos días de confinamiento, con los primeros paseos, muchos cordobeses están redescubriendo la ciudad en recorridos añorados que han permanecido en barbecho durante más de siete semanas dejando espacio no solo a la vegetación natural, para que vuelva a crecer en lugares que perdió hace tiempo por culpa del tráfico rodado o el pisoteo diario, sino al arte ciudadano.

Camino de la Ribera, uno de los lugares cortados al tráfico este domingo, descubrimos el primer brote, un ramillete de florecitas de colores junto a dos possits que rezan la siguiente leyenda: "Podrán cortar las flores, pero no la primavera", en alusión al verso de Pablo Neruda: "podrán cortar todas las flores, pero no detener la primavera". El mes de mayo no está huérfano del todo, por lo que se ve. Con esa visión hermosa en la retina, los ojos empezaron a buscar, como quien persigue un aroma o una melodía, nuevas señales del artista anónimo, por si aquel detalle no fuera el único. La memoria nos traslada de forma instantánea la iniciativa del callejero pirata que trastocó Córdoba durante semanas, mientras dos artistas inquietos renombraban con nocturnidad vías públicas con mensajes inquietantes o provocadores.

La suerte quiso que nuestros pasos dieran con el siguiente enclave florido, detrás de los que vinieron muchos más. Un puñado de flores de colores sobre fondos de graffiti o paredes descuidadas con possits que lanzan deseos: "no quiero olvidar, tener tiempo para mi, pasear en la naturaleza, agradecer un abrazo, cuidarme", que invitan: "tomar tu poder, en lo que verdaderamente importa", leyendas que piden cosas: "otros ritmos más tranquilos y más sanos nos pertenecen", que invitan al carpe diem: "aquí y ahora", "estar presente cada momento"; que nos hacen reflexionar: "una vida más simple y equilibrada en beneficio del bien común" o que señalan el camino hacia la nueva normalidad: "no volvamos a la normalidad, la normalidad era el problema". Una esperanza en forma de flor, puro amor al arte.