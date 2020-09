Pizzería de Mau: «Decidí cambiar para mejorar la oferta»

Mauricio Cardillo, italiano afincado en Córdoba, abrió su nueva pizzería hace algo más de una semana. Hasta entonces, tenía un pequeño local en la calle José María Martorell, pero en plena pandemia decidió mirar al futuro y aprovechar la coyuntura para hacer crecer su negocio en Guerrita. «Decidí cambiar de sitio hace un mes, con la pandemia ya encima, para mejorar la oferta que estaba dando en el otro sitio, donde solo daba servicio a domicilio o recogida en tienda». Con el traslado, ha ganado espacio y ahora cuenta con mesas y terraza donde poder servir bebida y las pizzas artesanas que él mismo prepara en la cocina. «La especialidad de la casa es la pizza siete quesos», explica, aunque las más vendidas son «las más baratas». Con paso firme, ha ido avanzando poco a poco desde que emprendió su primer negocio hace casi seis años en la calle el Nogal, recuerda. La pandemia no ha impactado a sus ventas, lo que le ha dado impulso. «Yo no he notado la caída de ventas por el covid, al contrario, he ido a más desde que empezó la pandemia, por eso no he cerrado en ningún momento». El secreto, «buen producto a buen precio».