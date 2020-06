La piscina cubierta de Puente Genil no abrirá hasta septiembre

El Ayuntamiento de Puente Genil ha celebrado este lunes un pleno extraordinario y urgente en la Casa de la Cultura con un único punto, acordar el cierre de la piscina cubierta hasta el 1 de septiembre. La propuesta ha contado con los votos favorables del PSOE y CS y en contra los grupos del PP e IU.

El concejal de Deportes, José Antonio Gómez, ha explicado los motivos que llevaría al cierre hasta septiembre, ha indicado que en las circunstancias actuales no se abriría, como pronto, hasta los primeros días de julio esto conllevaría unas estrictas labores desinfección requeridas para luego volver a cerrar en agosto. Es decir, "la preparación sería un esfuerzo desmesurado". El uso sería para un mes, aclaró Gómez, además, señaló, la reticencia de los usuarios que tienen por realizar estas actividades debido a la situación sanitaria.

El acuerdo alcanzado contempla la apertura de esta instalación el 1 de septiembre y también la vuelta de las actividades que se desarrollan en la piscina cubierta, todo ello "en las condiciones sanitarias óptimas".

Gómez se ha referido, tambien, al restablecimiento del equilibrio económico que se produciría de acuerdo con la normativa que deba aplicarse, tanto el cierre y paralización en virtud del estado de alarma, como el mantenimiento, una vez se hayan podido reanudar la actividad con la adopción de las medidas de protección de la salud.

Por su parte, el portavoz de IU, José David Sánchez, ha dicho que "esto viene tarde la decisión se tendría que haber tomado antes del 1 de junio ,además en tres meses no se ha abierto ni para ventilar". Señaló que en privado "hemos hablado que al menos con el ERTE estén cobrando los trabajadores, el problema es que se acaban en junio". Por tanto "dejamos en julio y en agosto en incertidumbre a los empleados porque no sabemos si se van a mantener los ERTE". El portavoz del PP, Sergio Velasco, ha manifestado que "la propuesta no adjunta ningún informe económico ni jurídico sobre el cierre de la piscina ". Por tanto, " la realidad es que no tenemos ninguna información técnica al respecto, además existe una falta de planificación y se debería haber debatido desde mayo ".

Gómez replicó a la oposición que hay otra probabilidad de ERTE y los trabajadores les han manifestado al Gobierno que esta modalidad (acordada hoy en Pleno) "les da seguridad ". El concejal de Deportes acusó a la oposición de cambiar su postura ya que la había considerado inicialmente "razonable", una actitud que calificó de "irresponsable".

El alcalde, Esteban Morales, dijo que la decisión "está justificada a nivel sanitario y económico". Lo demás "es lo de siempre porque IU y el PP parece que lo que quieren es el cierre" de estas instalaciones.