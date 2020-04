Coronavirus: el permiso retribuido no frena el aumento de la cascada de ERTEs

En circunstancias normales, la Semana Santa es sinónimo del arranque de la temporada turística y, con ella, de la activación de uno de los principales generadores de riqueza y empleo de la economía española: el turismo. En el 2020 estas festividades llegan en plena pandemia de coronavirus, con una cascada de ERTE que no cesa y unas estimaciones que auguran una caída de hasta el 9% del PIB para el ejercicio. Al filo de finalizar los 15 días de permiso retribuido recuperable decretado por el Gobierno para aquellos sectores que todavía no hubieran cerrado por el covid-19, sindicatos y patronales coinciden en señalar que dicha medida ha prolongado la vía de los ERTE.

Alrededor de tres millones de trabajadores se han visto afectados por un expediente de suspensión desde que comenzó el estado de alarma, según datos facilitados por CCOO y UGT. Dicho balance constata que en las dos últimas semanas la cascada de ERTE no ha cesado, por más que el Ejecutivo habilitara la posibilidad a las compañías de mandar a casa a sus trabajadores y recuperar las horas más adelante. «El flujo de ERTE tendría que ir a la baja tras tres semanas de confinamiento, pero vemos que no cesa», apunta la secretaria de acción sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente. «No hay predisposición por parte de las empresas para aplicar el permiso retribuido», coincide su homólogo de UGT, Gonzalo Pino.

Entre registrar un ERTE por causa de fuerza mayor (lo que permite a las compañías ahorrarse entre el 75% y el 100% de las cotizaciones y dejar de pagar sueldos) o bien adelantar 15 días de salarios a sus trabajadores y tener que reorganizar el calendario, las compañías han optando mayoritariamente por lo primero. Además se arguye el plazo de recuperación de los días como el principal escollo. Pues vence el 31 de diciembre, según estipuló el Gobierno. Solo una de cada tres pymes que han podido aplicar dicho permiso ven posible recuperar las horas antes de acabar el año.

Por otra parte, solo 2 de cada 100 trabajadores afectados por un ERTE cobraron su prestación el 10 de abril; día habitual de cobro. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tramitó y autorizó el pago de un total de 36.000 prestaciones en toda España, según datos publicados por UGT; que a su vez cita al SEPE como fuente.

Y mientras a fecha del 28 de marzo, un total de 2.004.224 trabajadores habían entrado en un proceso de ERTE. Fuentes de Trabajo desmentían la cifra de UGT y señalaban que el SEPE ha reconocido durante el mes de marzo un total de 619.688 prestaciones, aunque no precisan cuántas se han abonado.