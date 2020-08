Pelea en un vuelo de Ámsterdam a Ibiza por negarse a usar mascarilla

Una feroz pelea estalló el viernes pasado a bordo de un vuelo de la compañía KLM del aeropuerto de Schiphol (Ámsterdam), cuando dos pasajeros ebrios se negaron a ponerse una mascarilla, según publicaba ayer el medio neerlandés Het Parol. En un vídeo que colgó en Twitter The Mic High Club Luchtvaart Podcast, dedicado a la aviación, se ve un violento forcejeo entre varios pasajeros que acaba con uno de ellos en el suelo, sujetado entre varios.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️



Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask 😷#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9 — The Mic High Club Luchtvaart Podcast (@MicHighClub) August 2, 2020

Un pasajero con el torso desnudo parece ser la causa del problema. El viajero estaba ebrio, según señaló un portavoz de KLM a los medios neerlandeses, y molestó a sus compañeros de viaje verbal y físicamente. Otro también se comportó de forma "desobediente". De hecho, en las imágenes se ve como un viajero pega un puñetazo al alborotador y otro defiende a éste.

Obligatorio en los vuelos

El alborotador no usaba mascarilla, aunque es obligatorio en los vuelos de KLM. Esa puede ser la razón de la pelea, según el citado medio, aunque no era el único pasajero sin mascarilla en el avión.En el momento de la refriega, otro pasajero gritó: "Paren, hay niños aquí". Un poco más tarde se ve que el pasajero con el torso desnudo es inmovilizado en el suelo por otros pasajeros en el pasillo.La compañía aérea KLM confirmó a los medios de su país que los dos hombres que fueron detenidos en vuelo por la tripulación de cabina y otros pasajeros no eran holandeses.Los dos pasajeros fueron arrestados a su llegada a la isla. El portavoz de KLM señaló que la seguridad no se vio comprometida.