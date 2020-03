La patronal de los supermercados garantiza el suministro en Córdoba y llama a la calma

“No habrá problemas de desabastecimiento en los supermercados cordobeses”. Es el mensaje que repiten una y otra vez los responsables de los supermercados, que insisten en que es necesario canalizar la afluencia de público para poder trabajar y garantizar unos mínimos sanitarios también en los supermercados. En este sentido, señalan las cadenas consultadas que "si se está recomendando reducir el contacto físico a lo mínimo, es necesario espaciar las compras porque una avalancha de clientes en los supermercados puede ser también un foco de contagio innecesario".

Los supermercados piden "sentido común" porque el abastecimiento está garantizado

Deza Calidad ha tenido que cerrar algunos supermercados en varias ocasiones a lo largo del día para poder reponer los productos, que desaparecen de las estanterías sin tiempo para sustituirlos en un tiempo razonable. "Es una locura, esta mañana había colas antes de abrir pese al mensaje de Juanma Moreno de quedarse en casa en la medida de lo posible", indican las fuentes, que piden moderación y sentido común a los usuarios. "Estamos viendo aglomeraciones inmensas y colas nunca vistas, lo que impide trabajar a los empleados", recalcan. Mientras algunos supermercados se han visto obligados a cancelar las entregas a domicilio, por la imposibilidad de responder a tal avalancha de pedidos, Deza Calidad ha indicado que actuarán en función de la demanda, aunque no pueden descartar que puedan atender el volumen de servicios que se espera. Para concienciar a sus usuarios, han lanzado un cartel con el mensaje: "Protege a los tuyos y a los demás, al súper solo va uno".

Los usuarios, por su parte, están desconcertados. "He ido al Deza a primera hora y estaba llenísimo, me he esperado un poco y ha ido a más así que me he metido en otro supermercado a comprar porque no sé si mañana voy a encontrar lo que necesito", declaraba esta mañana Josefa, en la cola de un Mercadona, a la espera de su turno. "Nos estamos volviendo todos locos, la verdad, pero es lo que hay", comentaba otra clienta a su lado, con el carro bien lleno de todo tipo de alimentos.

La Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) ha hecho hoy un llamamiento a la calma de la población y ha garantizado que no se producirá desabastecimiento en los establecimientos de Córdoba y del resto de Andalucía y España ante la afluencia que se está produciendo estos días por el coronavirus. El secretario general técnico de CAEA, Álvaro González, indica que los supermercados “funcionan con normalidad” a pesar del repunte que se pueda esperar tras las medidas anunciadas ayer en Andalucía. “Ver estanterías vacías no significa que haya desabastecimiento, sino que se van reponiendo en un máximo de 24 horas. La reposición en los supermercados es diaria, teniendo en cuenta la normativa municipal de movilidad de carga y descarga que obliga a hacerlo por la mañana”, señala.

El representante de la patronal de los supermercados en Andalucía, en la que se incluyen las principales empresas que prestan sus servicios en Córdoba, asegura que en el sector “no es posible que se produzca el desabastecimiento. No se va a consumir más, sino lo habitual, y el sistema está preparado y lo que está haciendo es retrasar la siguiente compra del consumidor”.

Por eso, insistió en hacer un llamamiento a la tranquilidad y recordó que en toda España está funcionando con normalidad el sistema de distribución comercial. Solo en Andalucía existen unos 4.500 supermercados, es decir, hay un establecimiento por cada dos mil habitantes. Para hacer frente a este repunte puntual, como se está observando en los supermercados de la provincia, los establecimientos han reforzado puestos claves en los supermercados y los turnos.

En la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumerías se incluyen empresas como Mercadona, Deza, Piedra, Alsara, Día o Coviran, entre otros.