Los patios del certamen especial llegarán a los 50

El Ayuntamiento de Córdoba ha publicado este jueves la lista de los patios que participarán en el certamen no competitivo del 2020, un evento condicionado por la crisis sanitaria que obligó a suspender la edición de mayo, pero que en la convocatoria especial de otoño para el certamen (del 8 al 18 de octubre) incluso contará, previsiblemente, con más patios particulares de los que compitieron en el 2019, llegando a los 50.

Así, a los 36 ya aceptados que cumplen las bases del certamen (que se aprobó en Junta de Gobierno Local el 29 de junio) se espera que se sumen 14 más que en un principio no fueron admitidos por errores de forma en la solicitud, generalmente la falta del modelo 145. Para este grupo existe un plazo hasta el 23 de septiembre para que complete los trámites pendientes y acceder a la ayuda municipal por inscripción, incrementada con motivo de esta edición especial.

La lista de patios participantes, en líneas generales, coincide con la del pasado año 2019, aunque destaca la ausencia del emblemático patio de Marroquíes 6, el más premiado en lo que va del presente siglo XXI. Tampoco aparecen relevantes recintos como los de Conde de Arenales 4, San Basilio 15 y Samuel de los Santos Gener 5. Respecto a Marroquíes 6, Francisco Pérez, portavoz del grupo de vecinos que cuidan del recinto, lamentaba esta mañana su no inclusión en la lista ya que “no nos ha llamado nadie… no sé por qué”, dando cuenta de la buena disposición que existía para participar (de hecho, se prevé en breve reponer muchas de las plantas perdidas durante el verano) y a pesar de que las opiniones no eran unánimes, dado el riesgo para personas mayores residentes en l inmueble en este año marcado por la crisis del coronavirus.

Sin embargo otros recintos particularmente conocidos sí aprovecharán esta convocatoria especial para regresar al certamen, como el patio de Martín de Roa 2, San Basilio 17 (el patio de Blanca Ciudad), el muy premiado patio de Barrionuevo 22 y Zamorano 10, que debutó hace pocas ediciones y que sorprendió por su calidad. También participará por primera vez el patio de Julio Romero 15.

La Concejalía de Promoción de la Ciudad ha publicado el listado haciendo un hueco entre las maratonianas sesiones de reuniones para planificar el evento, al que se quiere dotar de todas las medidas que garanticen la seguridad sanitaria tanto de los visitantes como de los residentes en los patios que abran sus puertas.