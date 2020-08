Pasa a planta el médico que llevaba cinco meses en la UCI del Reina Sofía por coronavirus

Se llama Vicente, es médico de familia y llevaba en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba desde el pasado 23 de marzo (casi cinco meses), debido al coronavirus. Este jueves, 20 de agosto, 150 días después de aquel 23 de marzo que tuvo que ingresar en el Reina Sofía, este paciente por fin ha pasado a planta del hospital cordobés, momento que ha sido celebrado por parte de los profesionales que tanto tiempo han dedicado al cuidado y a la recuperación progresiva de este enfermo.

Este médico de un centro de salud de la capital cordobesa logró sobreponerse a la infección hace más de dos meses y la PCR ya daba negativa. Sin embargo, las graves consecuencias que le acarrearon la enfermedad del covid-19 hicieron necesario que tuviera que pasar un total 150 días en la UCI, el paciente que más tiempo ha permanecido en una unidad de cuidados intensivos de España. Justo la semana pasada se supo que había pasado a planta en Madrid un enfermo en el hospital Gregorio Marañón, después de haber estado ingresado en críticos de ese centro 144 días por coronavirus, la persona que hasta ahora había permanecido más tiempo en una UCI por dicha infección.

Durante los últimos cinco meses, prácticamente toda la pandemia, han sido muchas las personas, entre familiares y compañeros de profesión y de trabajo, que han estado pendientes de la evolución de este médico cordobés, por lo que hoy se vive una gran alegría al saberse por que por fin ha podido dejar la UCI y pasar a planta. Desde marzo, un total de 70 pacientes han requerido ingresar en una UCI en Córdoba, como consecuencia del coronavirus.

Contagios en el ámbito sanitario y sociosanitario

Desde el inicio en marzo de la pandemia en Córdoba han dado positivo en coronavirus un total de 318 profesionales de la sanidad que trabajan en centros sanitarios; 111 positivos entre trabajadores de centros sociosanitarios; un sanitario que trabaja en un centro no sanitario; 54 no sanitarios que ejercen en centros sanitarios; 51 trabajadores no sanitarios de centros sociosanitarios que fueron diagnosticados de covid-19 y otros 8 positivos que pertenecen a atención al público, según la Consejería de Salud. Si se suman los positivos de empleados del ámbito sanitario y sociosanitario en Córdoba da un total de 543 profesionales afectados por la enfermedad del coronavirus desde marzo a ahora.

Desde que acabó el estado de alarma, en julio se conocieron en Córdoba siete contagios más entre profesionales de estas áreas, mientras que en las dos últimas semanas de agosto se han registrado otros ocho positivos más. Concretamente, han dado positivo tres sanitarios que trabajan en un centro sanitario; también positivos dos sanitarios que ejercen en un centro sociosanitario; dos profesionales no sanitarios que desarrollan su labor en centros sociosanitarios, así como un octavo positivo en un empleado de atención al público.