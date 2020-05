El paro sufre su segunda mayor subida en Córdoba en tres lustros

El paro sufre su segunda mayor subida interanual en Córdoba en tres lustros. Hay que remontarse al inicio de la crisis económica para encontrarse un dato más negativo que el que este martes muestra el Ministerio de Trabajo, que indica que en Córdoba se alcanzaron los 87.982 desempleados en abril, mes marcado en su totalidad por el estado de alarma por el coronavirus, que aún se mantiene. En abril, en la provincia hubo un 25% más personas sin empleo que hace un año, cuando se contabilizaban 70.161. Ese importante incremento, en términos absolutos, se traduce en 17.821 desempleados más. No obstante, no ha sido el mayor salto anual que se produce en la serie histórica que muestra el Observatorio Argos de la Junta. De abril del 2008 al mismo mes del 2009, hubo un aumento del 41% con 21.376 parados más.

La variación ha sido menos significativa en comparación con el mes de marzo, cuando el paro registró el mayor incremento intermensual de su historia. Era el mes en el que se decretó el estado de alarma. En abril, según el Ministerio de Trabajo, hubo 3.872 parados más que en marzo, cuando se alcanzaron los 84.110, lo que implica un aumento del 4,6%.

Una cantidad tan elevada de parados no se daba desde abril del 2016, es decir, desde hace cuatro años, cuando hubo 89.621.Se trata del primer mes de abril en el que aumenta el número de parados interanualmente en los últimos seis años. Desde el 2013, ejercicio tras ejercicio solo se habían producido descensos. Con el incremento de parados que en los últimos meses se viene detectando, ya son cuatro consecutivos de subidas.

Como era de esperar, el sector servicios es el que acapara el mayor número de desempleados, al estar hostelería y comercio cerrados. Así, más de la mitad de los parados, en concreto, 53.697 personas (un 61%), pertenecen a ese ámbito. El resto se reparten entre los 10.001 contabilizados en agricultura; 8.683 en industria; 8.419 en construcción; y 7.182 en el grupo de personas sin empleo anterior.

Curiosamente, el sector de la construcción es el único que tiene menos parados que un mes antes, 188 menos. En cambio, en el sector servicios hay 2.828 parados más; en la industria, 737; en la agricultura, 288; y en el grupo de sin empleo anterior, 207.

Por provincias, Córdoba ocupa el quinto lugar en Andalucía en cuanto al número de personas sin empleo, detrás de Sevilla, con 230.457; Málaga, con 192.403; Cádiz, con 180.898; y Granada, con 101.194. Menos parados que Córdoba tienen Almería, con 69.433; Jaén, con 63.148; y Huelva, con 52.782. La subida anual media del paro en Córdoba se sitúa ligeramente por debajo de la registrada en Andalucía, que ha sido del 25,57% pero por encima de la nacional, que ha sido del 21,10%.

Las mujeres siguen siendo las más castigadas por la falta de empleo. De los 87.982 parados, 48.851 son mujeres (un 55%) y 39.131, hombres. La mayor parte de los desempleados, un 90%, tienen más de 25 años.

6.823 parados más en la capital en un año

Si el paro ha subido considerablemente en un año en la provincia, también lo ha hecho en la capital, donde hay 41.185 desempleados, 6.823 más que en abril del 2019 (un 19% más), cuando había 34.362. La variación mensual ha sido menor, ya que marzo, con 34.362 parados, ya quedó tocado por el estado de alarma. La diferencia intermensual arroja un resultado de 1.901 personas sin trabajo más (+4,8%).

El mes de abril fue en la capital el cuarto consecutivo con incrementos en la cifra de parados. Desde mayo del 2016, con 41.381 desempleados, no se daban datos tan negativos. Además, se da la circunstancia de que el incremento anual que se ha producido es el primero tras siete años consecutivos de bajadas. No obstante, y al igual que sucede a nivel provincial, entre el 2008 y el 2009 se produjo un salto anual mayor, pasando de 27.086 parados a 36.296, es decir, 9.210 más, por lo que el aumento fue al inicio de aquella crisis del 34%.

Las contrataciones caen un 54% en un año

A pesar del considerable aumento del desempleo, en abril se produjeron 18.491 contrataciones en la provincia de Córdoba. Sin embargo, la cantidad está muy por debajo a la registrada tanto un mes antes como hace un año. Así, en abril hubo 12.598 contrataciones menos, lo que supone una caída del 40,52% en un mes. La diferencia anual, que es la que en este caso mejor refleja lo ocurrido con el estado de alarma, es aún mayor, con 21.760 contratos menos, lo que se traduce en un desplome del 54,06%. Aún así la bajada media anual en Andalucía y España fue mayor, del 56,06% y del 61.87%, respectivamente.

Del total de contratos, solo 461 fueron indefinidos y de este tipo hubo un 65% menos tanto mensual como anualmente. El 97% de las contrataciones (18.030) fueron temporales y aún así, en esta modalidad se produjeron caídas del 39,38% (mensual) y del 53,68% (anual). El acumulado de contrataciones en Córdoba es de 148.095 y de ellas, 143.137 son temporales (96,65%) y 4.958, indefinidas (3,35%).

Los nuevos contratos de abril se encuadran dentro del sector de la agricultura, donde hubo 11.592; seguido de los servicios, con 3.705 a pesar del estado de alarma; la construcción, con 2.094; y la industria, con 1.100.

20.865 afiliados a la Seguridad Social menos

El mes de abril concluyó con 20.865 afiliados a la Seguridad Social menos en la provincia de Córdoba que un año antes, con lo que se produjo una caída del 6,99%. La variación mensual fue algo menor, del 4,23%, por la pérdida de 12.266 afiliados.

De los 277.721 afiliados a la Seguridad Social en abril, 225.839 están dentro del régimen general y 51.882 son autónomos. Dentro de los afiliados del primer grupo, 163.923 pertenecen al régimen general, 58.457 al agrario y 3.459 al de empleadas de hogar.

El Ministerio de Trabajo recoge también el número de personas que se encuentran en expediente de regulación temporal de empleo, ERTE, que en Córdoba ascendieron en abril a 36.169. La mayor parte de esos trabajadores tienen un ERTE por fuerza mayor, es decir, por el estado de alarma por el coronavirus, mientras que a 3.054 se les aplica otra modalidad.

Herrador: "Nos queda mucho trabajo por delante"

El delegado territorial de Empleo de la Junta, Ángel Herrador, asegura que la cifra de 17.821 personas paradas más en un año es un "dato excepcional" que responde "a la crítica situación que atravesamos debido a la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19". No obstante, y según añade el delegado, los datos de este mes, "lejos de la desproporcionada subida del mes de marzo de 12.327 personas, nos ofrecen una imagen más fiel de la evolución del mercado de trabajo, ya que no incluyen los afectados por ERTE, que según la normativa estatal no deben ser considerados en el capítulo de parados registrados".

Herrador destaca también cómo el paro de abril refleja que es "el sector servicios el que está cargando con la peor parte de la crisis sanitaria y absorbe el 61% de los nuevos desempleados, dando muestras de la magnitud que tiene el trabajo eventual de este sector en nuestra provincia, que es el segmento que con mayor virulencia sufre los efectos de este parón económico". Como dato menos malo, subraya que "la construcción registra un descenso del 2% tras su vuelta a la actividad", por lo que es una "posible actividad refugio en el futuro si se hace una apuesta por la inversión en obra pública".

A juicio del delegado, estos datos muestran que "nos queda mucho trabajo por delante a todas las administraciones para, en los próximos meses, poner las mejores condiciones posibles a empresas, pymes y autónomos para retomar la actividad". "Los nuevos avales a autónomos" aprobados este martes por la Junta, "junto al resto de medidas económicas puestas en marcha, son -añade- solo los primeros pasos para preparar el camino a un plan de reactivación y a una alianza por Andalucía que debe contar con el respaldo de toda la sociedad en su conjunto".

CSIF, preocupado por la pérdida de empleo en la industria

La presidenta de CSIF en Córdoba, Dolores Navajas, muestra una especial preocupación por la reducción del número de afiliados a la Seguridad Social en más de 12.000, lo que quiere decir que "en solo 30 días el mercado laboral provincial se ha dejado por el camino más del 4% de sus cotizantes". Navajas también hace hincapié en la destrucción de empleo en el sector industrial, donde el número de desempleados se elevó más de un 9% pese a que en abril la actividad fabril recuperó la normalidad. "Si queremos iniciar el camino hacia un nuevo modelo productivo, el papel de la industria es crucial debido a la calidad del empleo que genera", asevera. A su juicio, las reformas que se lleven a cabo deben pasar por la mejora de la calidad del empleo.

UGT pide prolongar los ERTE

UGT considera que los datos del paro del mes de abril reflejan la necesidad de prolongar los ERTE como medida más eficaz para paliar los devastadores efectos del Covid-19 en el mercado laboral. A su juicio, la cifra de parados de abril “no es del todo real, ya que en el último recuento no se han tenido en cuenta a los trabajadores y trabajadoras afectados por un ERTE”. El secretario de Formación y Empleo de UGT Córdoba, Manuel Torralba, apunta que “los ERTE tienen que dilatarse el tiempo necesario hasta la vuelta al trabajo y la renta mínima tiene que llegar a todas las personas que la necesiten”.

CCOO exige que se mantengan las medidas de apoyo a empresas

Por su parte, CCOO pide que continúen las medidas de apoyo a las empresas que se comprometan a mantener el empleo una vez superado el estado de alarma. Para el secretario de Empleo de CCOO de Córdoba, Manuel Merino, “el dato importante es que el paro ha subido menos que la media nacional” (un 4,60 frente al 7,97%), lo que puede indicar que, a pesar de las dramáticas cifras de desempleo que registra la provincia, “las medidas de apoyo al empleo están dando sus frutos”. Por ello, insiste en la importancia de mantener ayudas a las empresas, “siempre y cuando haya un compromiso de mantenimiento del empleo”, recalca. CCOO muestra además su preocupación por las casi 20.400 personas que no cuentan con ninguna prestación.