La obsesión por el papel higiénico en la crisis del coronavirus

La crisis sanitaria del coronavirus ha hecho florecer todo tipo de recetas caseras de muy dudosa eficacia, que pretenden ser alternativa a la escasez de algunos productos como las mascarillas y el hidrogel. Una visita a los supermercados de Córdoba deja claros los efectos de la desinformación viral.

"Cuando vi que el papel higiénico se acababa, no lo entendí", asegura una dependienta de un supermercado de Córdoba, pero "varias personas me han dicho que se lo llevan para hacer mascarillas, no sé de qué manera, pero parece que también están desapareciendo las gomillas en las tiendas de los chinos". La escasez de mascarillas homologadas parece haber desatado la locura entre una parte de la población a la que no parece importarle demasiado la escasa efectividad de una mascarilla de tales características. El acopio de papel y servilletas para este fin está llevando además a que otros, arrastrados por la tendencia de moda, lo compren "por si acaso". La lógica de estos usuarios es la siguiente: "Me llevo papel higiénico para tenerlo en casa porque se lo están llevando tanto que veo que puede que escasee". Otros responden: "Teniendo un bidet, ¿para qué quieren tanto papel?"

"¿Hay gel desinfectante?" Es la pregunta del millón en los supermercados estos días. El producto está agotado en casi todos los establecimientos y cada vez que se produce una entrega desaparece en cuestión de minutos. "Parece que algunos se han enterado ahora, con esto del virus, de que hay que lavarse las manos a menudo", bromea un empleado, que trabaja estos días a destajo para reponer la cantidad de conservas, cajas de leche, paquetes de pasta que no dejan de extinguirse en las estanterías. "La paranoia es más contagiosa que el virus", dice sonriente mientras las ventas se disparan, "mañana y tarde, llevamos dos días de no parar".

A falta de desinfectante industrial, hoy se han hecho virales varias recetas de gel hidroalcohólico casero, lo que ha agotado en muchos supermercados el gel de aloe vera, la glicerina líquida y multiplicado las ventas de botes de alcohol. "Dicen que hay que mezclarlo todo y macerarlo 72 horas", explica una dependienta que se lo toma a broma, mientras una clienta indica que "con el Sanitol y el alcohol normal desinfecta igual", por lo que no entiende la fiebre por fabricar productos en casa. Por cierto, que el jabón normal tiene el mismo efecto desinfectante.

En los carros de algunos mayores, se nota la preocupación. "Por si nos dicen que no podemos salir de casa, queremos estar preparados", comenta una pareja de ancianos, "dicen que no pasa nada, pero ¿y lo que no nos dicen qué?", sentencian. También hay quien llena el carro por necesidad. "Llevo dos días sin poder hacer la compra de la semana por las colas que hay, así que hoy me voy a aguantar porque parece que esto no va a parar".

Hay quien acude a la compra con guantes de plástico para evitar tocar lo que otros tocan. "Nos estamos volviendo locos todos", lamenta una mujer, "no hay peor especie que la humana, por miedo al contagio algunos son capaces de cualquier cosa".