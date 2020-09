Palma del Río registra el primer fallecimiento por coronavirus

Palma del Río ha registrado este miércoles su primer fallecimiento por el coronavirus. Se trata de un vecino de avanzada edad que se encontraba ingresado en el hospital Reina Sofía. La lamentable noticia ha sacudido emocionalmente a los palmeños desde primera hora de la mañana, al tratarse de la primera muerte de un vecino desde que se declaró la pandemia.

De hecho, en la primera oleada no solo no se registraron fallecimientos sino que en el histórico de contagios hasta el 8 de agosto, cuando comenzaron a comunicarse los nuevos casos, aparecen 9 diagnósticos positivos, incluyendo la localidad vecina y sevillana de Peñaflor, que pertenece a la Unidad de Gestión Clínica de Palma del Río, y otros casos de palmeños que no residen en la ciudad. El 8 de agosto se declararon los primeros casos del verano, un brote familiar, y hasta el día de hoy, pendientes de los datos oficiales que reporta Salud, los casos ascienden a 62, y ya se han dado muchas altas. Los últimos datos comunicados desde el Ayuntamiento se remiten a este pasado lunes, 14 de septiembre, se sumaban 10 nuevos casos positivos y 2 altas.