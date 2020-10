Palma del Río espera alguna decisión tras el cribado

En Palma del Río se está a la espera de lo que determine el Servicio de Epidemiología, tras el cribado realizado el jueves con una participación del 64%, que arrojó dos positivos. Ayer, según los datos de la Consejería de Salud, la tasa había descendido a 394 casos por 100.000 habitantes, aunque registró ocho contagios más. En el espacio Palma Joven fueron citados 659 vecinos para el testeo del jueves y acep taron hacerse la prueba 412. Esta participación está siendo valorada en la ciudad desde diferentes criterios, que van desde «me esperaba menos asistencia, la verdad», o «deberían multar a los que no han ido», añadiendo otros que «hay personas asintomáticas que van contagiando, no lo saben, y esto es responsabilidad de todos, no queríamos test para la población, no entiendo por qué no han ido todos los citados».

En realidad, en el primer tramo del cribado, en horario de mañana, se comprobó cómo la participación podría ser baja y desde Salud se hizo un llamamiento a los vecinos que por diferentes razones no podían desplazarse en horario de mañana a que fueran por la tarde. Finalmente, asistieron 412 palmeños en una situación epidemiológica, explicada por la delegada de Salud de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, en una tasa situada en 460 por 100.000 habitantes, que ayer bajó. Botella dijo que se habían registrado casi 100 casos en 14 días y dos fallecimientos. En cuanto a un posible confinamiento de la población, indicó que «parece que está bajando la incidencia».

Desde el Consistorio se ha expresado el apoyo a las personas afectadas, que desean «que se recuperen con prontitud», y recuerda que «es muy importante extremar la precaución, que se mantengan las distancias, así como una buena higiene de manos».