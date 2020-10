Palma prepara el Espacio Joven para el cribado de test covid a 650 vecinos este jueves

Desde que el Servicio Andaluz de Salud anunciara un cribado dirigido a 650 personas, con edades comprendidas entre los 18 y 59 años, que se realizará este jueves, muchos palmeños están pendientes de su teléfono móvil, ya que es la vía, por mensaje SMS, para recibir citación a una prueba de antígenos que de forma escalonada se va a realizar en horario de mañana y tarde, de 9 a 14 horas y de 15 a 20 horas. Muchas personas mayores se preguntan por qué no han sido citadas y han llegado a la conclusión de que “claro, llaman a la gente joven que es la que se mueve más”.

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

El Espacio Palma Joven, instalaciones municipales de la delegación de Adolescencia y Juventud del ayuntamiento, es el equipamiento elegido para este cribado, que va a permitir ofrecer una imagen de la incidencia del patógeno covid 19, que se ha disparado desde principios del mes de agosto en el municipio, alcanzando un registro de 204 casos, cuando hasta esa fecha, en el histórico de Salud aparecen 9 contagios, por supuesto han ido llegando altas y en esta segunda oleada se han lamentado dos fallecimientos de personas de edad.

El concejal del área, Carlos Muñoz, explica que responsables de la Unidad de Gestión Clínica de Palma del Río y Peñaflor, se han acercado al Espacio Joven junto a la alcaldesa, Esperanza Caro de la Barrera; el concejal de Seguridad, Francisco Corral, la teniente de la Guardia Civil y el jefe de la Policía Local. Ambos cuerpos estarán durante el cribado donde se vigilará que no se provoquen aglomeraciones.

En este sentido, Muñoz precisa que los citados accederán por la entrada principal y pasarán al primer patio, donde estarán colocados cuatro puestos, cuatro mesas donde irán llegando los 650 ciudadanos en 4 filas para hacerse la prueba Covid. Finaliza diciendo que saldrán por el acceso a calle Lima, parte trasera del edificio, de esta forma se crea un circuito, un flujo en una sola dirección.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento, la alcaldesa ha lanzado un mensaje a la población pidiendo a los vecinos que atiendan a la convocatoria afirmando que “es muy importante colaborar, es en beneficio de evitar que se expanda el contagio. Es una labor de todos participar para cortar esta cadena de transmisión, Palma tiene una tasa muy elevada de contagio, y la Junta de Andalucía ha tomado esta determinación y pido que los citados acudan para evitar esta cadena de contagio”.

Por otro lado, tras una reunión en Junta de Portavoces, el Ayuntamiento acordó poner en marcha una campaña de concienciación ciudadana que ya está en marcha, en la que se ha optado por mensajes contundentes como “Siento morir cuando te acercas, no es una declaración de amor, es una llamada de socorro”, “No vengas a visitarme si no es necesario", "No me abraces si no convives conmigo", "No te acerques menos de 1,5 m. para decirme que me quieres”, o “Mi vida está en tus manos”, “No me toques sin lavarte las manos”, “No acaricies a tus hijos sin las manos limpias” y “No entres a mi negocio sin usar gel hidroalcohólico”. El lema común es “Detener la cadena de contagios está en nuestras manos, usa la mascarilla. Házlo”.