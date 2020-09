Los padres y madres del colegio Aljoxaní no llevarán a sus hijos "hasta que terminen las obras"

Uno de los cinco colegios de Córdoba cuyas ampas decidieron no llevar sus niños al centro educativo en esta singular vuelta al cole marcada por el coronavirus es el Aljoxaní. Este centro, ubicado en Fátima, se encuentra en obras y ante el incumplimiento de las medidas de seguridad en el centro, el ampa se ha concentrado a las puertas del centro para protestar.

Lo han hecho a las once de la mañana. La presidenta del ampa, Silvia Pascual, ha enumerado los incumplimientos que, según el ampa, se producen allí: en este momento "solo hay 3 aseos para dar servicio a 265 alumnos", dos más están en obras y estas obras no han empezado a realizarse "hasta final de agosto" según el ampa. El ampa ha reclamado sin éxito también la bajada de la ratio (afirman tener clases por encima de la ratio de 25 alumnos que marca la ley) y sostienen que en el centro hay "como mínimo 6 aulas vacías" que, su juicio, permitirían generar desdobles, algo que no es factible "porque si no hay más profesores no se pueden usar", afirmó. Pascual añade que "no tenemos protocolo de limpieza, no y no nos garantizaban la limpieza de la propia obra". Pidieron el retraso de la apertura del centro al lunes, pero aseguran que "la inspección dijo que había que abrir el día 10 fuera como fuera". Así las cosas, hoy el centro ha abierto para atender solo a los niños de Infantil. A partir de mañana se incorporarán otros alumnos, si los padres lo consideran así, pues desde el ampa dicen que van a mantener la llamada a que no se lleven a los niños al colegio hasta que estén el colegio esté limpio y terminadas las obras".

La delegación de Educación ha asegurado que las obras de este colegio son competencia del Ayuntamiento de Córdoba. Fuentes del Ayuntamiento de Córdoba asegura que las obras que el consistorio ha acometido en este centro son las relativas al alicatado del mismo y que "las obras de los cuartos de baño son competencia de la Junta de Andalucía".

En este colegio, sí han decidido llevar a su hijo Ana y Ángela, madres de un chico de primero de Infantil que aseguran que ellas han decidido llevar a su pequeño en este primer día "porque el centro confirmó que la parte de infantil está bien". "Yo entiendo también a las madres que han decidido que sus hijos no deben ir por las condiciones en las que está el colegio, pero nosotras preferimos que nuestro hijo venga, para que haga el periodo de adaptación".

Ambas, acompañadas del pitido de una de las máquinas que trabajan a media mañana en el centro, muestran también su "inquietud por ver cómo avanza el tema, que todos los niños se incorporen y que esto finalice, que el colegio lleva mucho tiempo en esta situación".