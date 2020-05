Un pacto por el turismo y mostrar confianza y seguridad, claves para la recuperación del sector

Un pacto por el turismo; campañas publicitarias que pongan en valor las fortalezas de Córdoba; la búsqueda del sello covid-free; la colaboración transversal entre delegaciones municipales; un calendario único y una hoja de ruta; ayudas fiscales a los profesionales;ofrecer seguridad y sostenibilidad a los visitantes; contar con los valores de la provincia; conseguir hacer de la ciudad un destino atractivo para las familias y, sobre todo, la unión de todos los implicados en el sector han sido algunas de las conclusiones del primer seminario digital que ha organizado Diario CÓRDOBA en torno a la problemática que vive este sector con motivo de la pandemia dle coronavirus..

Moderado por el jefe de Local de este periódico, José María Martín,en este encuentro han participado la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del Imtur, Isabel Albás; el presidente de Hostecor, Francisco de la Torre; el presidente de Aehcor, Alejandro Navarro, y el presidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viaje, Antonio Caño.

Tras analizar el diagnóstico de la situación en la que ha quedado el sector turístico tras la irrupción del covid-19, la intención de este debate se ha centrado en la búsqueda de soluciones ante "esta tormenta perfecta" que puede dar al traste con la economía cordobesa si no se revitaliza este sector vital en Córdoba, que cerró 2019 con 1’6 millones de noches de hotel, que en estos momentos no se sabe cómo ni cuándo volverán a estar ocupadas, lo cual genera una gran incertidumbre.

También se ha puesto sobre la mesa la necesidad de una gobernanza única y la imprescindible colaboración público privada en un paisaje que se presenta muy complicado, pero ante el que esta ciudad tiene muchas armas con las que luchar, según ha señalado Albás, que confía en que Córdoba "esté preparada" para cuando regrese la libertad de movimientos.

"No hay sector turístico si no hay turismo, y viceversa", ha señalado el presidente de Ahecor, que también ha hecho hincapié en la importancia de todos los trabajadores, sin los que los negocios no funcionarían.

Medidas a tomar

Entre algunas de las medidas que se han propuesto figuran acciones tan concretas como el cambio de horarios de museos o la vuelta del espectáculo nocturno del Alcázar, algo esto último en lo que se está trabajando para ultimar la licitación del contrato, según ha señalado Albás. Y es que también se ha hecho mucho hincapié en potenciar las actividades nocturnas de la ciudad, así como en acabar con la estacionalidad. “A Córdoba se puede venir los doce meses del año”, ha insistido Albás, que asegura que el consenso es la única vía para salvar la situación.

Los veladores y su próxima puesta en marcha también han sido motivo de debate y, aunque se desconocen aún las restricciones que habrá que aplicar, el sector pide "generosidad" a la ciudadanía para ocupar más espacio público y así poder instalar más mesas, que ahora necesitan más separación.

En la seguridad y la confianza ha puesto el foco Caño, así como en potenciar la promoción de los grandes eventos culturales de la ciudad, como el Festival dela Guitarra o la Noche Blanca del Flamenco, que este año han desaparecido del calendario cultural, e igualmente se han perdido todos los eventos de abril y mayo, básicos para la economía de este sector y que en estos meses solo han supuesto gasto frente a cero ingresos, como ha señalado De la Torre. En definitiva, devolver a Córdoba al lugar que se merece es el objetivo de todos los implicados en esta industria.