Los pacientes 'covid' ocupan 132 camas en los hospitales de Córdoba, pero hay 530 libres

Los hospitales públicos y privados cordobeses llevan semanas notando el incremento creciente de hospitalizaciones, derivadas del repunte a su vez de la incidencia del coronavirus en esta segunda fase de la pandemia. Si en agosto, según los datos de la Junta, requirieron hospitalización 99 pacientes, en septiembre ya van 196, casi el doble (con datos cerrados hasta el viernes). Una cifra, la de septiembre, superior incluso a la de abril, que contabilizó 168 ingresos por covid-19 en la provincia. Sin embargo, ese mayor número de ingresos en septiembre no se ha traducido, por el momento, en una presión hospitalaria que requiera que la Consejería de Salud deba tomar medidas especiales en Córdoba, en base al plan de contingencia que aprobó la Junta de Andalucía el 15 de septiembre.

Este plan de la Junta contempla los recursos que se dispondrían en el caso de que en Andalucía en las próximas semanas hubiera 3.000 pacientes covid ingresados (actualmente son 1.053, un 35% de esos 3.000). Ese plan recoge que en Córdoba, incluso aunque hubiera al mismo tiempo hospitalizadas 326 personas con coronavirus en hospitales públicos, no habría que ampliar recursos asistenciales.

Previsión

Suponiendo que se alcanzara esa cifra de 326 ingresados por la pandemia en hospitales públicos de Córdoba (277 en planta y 49 en UCI) y que al mismo tiempo hubiera 742 ingresos no covid en plantas de hospitalización y otros 30 enfermos no covid en UCI (cantidad media que calcula la Junta podría haber en septiembre y octubre), aún quedarían 306 camas libres en planta y 45 en UCI por si siguiera creciendo la demanda hospitalaria, tanto de pacientes covid como no covid.

Ayer los hospitales cordobeses acogían 132 ingresos por covid-19, 117 en planta y 15 en UCI. En los hospitales públicos de Córdoba se cuenta, según el citado plan de la Junta, con 1.325 camas en planta de hospitalización y con 124 puestos en UCI para la asistencia tanto de coronavirus, como de todo tipo de patologías, por lo que con la actual presión hospitalaria (132 ingresos) quedarían 451 camas libres en planta de hospitales públicos y 79 en UCI (530 en total).

Camas privadas

A esas 450 camas se le pueden sumar muchas más, porque los hospitales San Juan de Dios, Cruz Roja y QuirónSalud de Córdoba mantienen sus circuitos diferenciados para ingresar a pacientes con coronavirus. Entre estos tres hospitales privados suman más de 400 camas para hospitalizar a pacientes con todo tipo de patologías.

Concretamente, en el hospital Reina Sofía, durante la primera fase de la pandemia se dispuso un protocolo para poder contar con hasta 13 unidades covid, módulos específicos para este tipo de pacientes y, finalmente, llegaron a utilizarse nueve unidades, con capacidad para 162 camas, y no se necesitaron otras cuatro unidades covid, con 72 puestos de hospitalización. Cada una de estas unidades puede acoger 18 o más pacientes. A principios de abril hubo una semana en la que se alcanzó el mayor número de pacientes hospitalizados por covid al mismo tiempo en el Reina Sofía, con 112 en planta y 10 en UCI, que fue la cifra más alta de la primera fase de la pandemia, señalaron fuentes de este centro.

En esta segunda oleada, esta semana es en la que el Reina Sofía ha acogido más ingresados por coronavirus hasta el momento. El pasado viernes, había 8 pacientes en UCI y 67 pacientes en planta, repartidos entre los tres módulos covid del General y la novena planta del planta del Provincial.

Entre marzo y junio se registraron 563 ingresos por coronavirus en hospitales de Córdoba, según los datos de la Junta, y desde julio y hasta el pasado viernes ha habido 303. Los pacientes hospitalizados en el Reina Sofía (que es el centro con más camas), tanto en la primera fase de la pandemia como en la segunda, tienen una media de edad superior a los 50 años, aunque puntualiza el Reina Sofía que en la segunda oleada «estamos asistiendo a una mayor cantidad de enfermos jóvenes, mayoritariamente con factores de riesgo asociados».

Perfil de los pacientes

Otra diferencia es que la estancia media de los ingresados por covid durante esta segunda fase de la crisis sanitaria ha bajado en el Reina Sofía en comparación con la primera. De ser superior a los 10 días en la primera, ahora es de 5 a 7 días. Además, en torno a un 12% de los ingresados es derivado a la UCI%.

Otro dato que ha cambiado para mejor es que en la primera etapa de crisis sanitaria el 32% de los 1.756 casos positivos que se diagnosticaron en Córdoba necesitaron hospitalización, mientras que en esta segunda oleada ese porcentaje ha bajado a 6,8%, pues la mayoría de los 4.451 contagiados en este último periodo presentan síntomas leves o son asintomáticos.

En Urgencias del Reina Sofía se atiende una media diaria de 323 pacientes, de los que unos 35, algo más del 10%, son asistidos en el circuito respiratorio, que es al que se derivan las sospechas de covid-19. De esos 35 pacientes que pasan por el circuito de respiratorio, se quedan ingresados unos 9,5 de media (25%) y su edad media es de 58 años.