Pablo Cazallo Navarro: "Los pacientes de Ifema se iban de allí muy agradecidos"

El enfermero cordobés Pablo Cazallo Navarro, de 34 años, ha trabajado como supervisor de enfermería en el hospital que la Comunidad de Madrid montó en el pabellón de Ifema y que cerró el pasado 1 de mayo, después de atender más de 4.000 ingresos. Este joven ejerce como supervisor de calidad y seguridad del paciente en el hospital Puerta del Hierro-Majadahonda de Madrid y lleva 13 años vinculado a la sanidad madrileña. Haber formado parte de la plantilla de este hospìtal de campaña ha sido para él una experiencia muy dura, pero a la vez le ha supuesto un enorme aprendizaje.

-¿Cómo fue reclamado para trabajar en el hospital de Ifema?

-Con motivo de la alerta sanitaria, desde servicios centrales de la sanidad pública madrileña se solicitó a los hospitales que aportaran profesionales de hospitalización. La directora de enfermería de mi hospital me propuso para supervisor. En total, estábamos dos supervisores de mañana, dos de tarde y dos de noche, más dos supervisores más en turnos deslizantes.

-¿Ha podido descansar en estas cinco semanas de labor?

-Pues no. Porque hubo que montar un hospital de cero y ha sido un hospital que ha funcionado al uso como tal, pero dentro de una infraestructura no sanitaria. Al margen del pabellón 5, que es el que más se ha visto en los medios de comunicación, con las camas puestas en fila y que podía asemejarse más a un hospital de campaña, los pabellones 9 y 7 eran panelados, con controles de enfermería. El pabellón 9 contaba con quince controles de enfermería, además de la UCI, con cabida para 50 pacientes, y cada control de enfermería tenía su almacén, farmacia, cuarto de limpio y sucio, su mostrador de control, entre otros servicios, más todo el aparataje necesario de electromedicina. En el pabellón 7 había 10 controles, además de una UCI, también con 50 camas por control. El hospital tenía capacidad para 1.300 pacientes aproximadamente, con posibilidad de ampliar, pero no hizo falta.

-¿Cuántos ingresos se producían de media al día en el hospital?

-El pabellón 5 del hospital abrió el 21 de marzo, llegando a albergar en cuatro días unos 350 pacientes procedentes de otros hospitales. Este pabellón permaneció abierto hasta finalizar las obras de los pabellones 9 y 7. El pabellón 9 se abrió el 26 de marzo y los pacientes iban llegando en oleadas de 200 en 200. Se trataba de pacientes que llevaban entre 24 y 72 horas sentados en una silla en urgencias porque necesitaban cama para quedar ingresados, pero los hospitales en los que se encontraban estaban saturados. El único requisito para ser derivado a Ifema era contar con criterio de ingreso. Los pacientes ya venían valorados. Recuerdo a una señora que llegó a Ifema un poco asustada y que decía que se quería ir de allí, porque «aquí están todos muy malitos. De donde yo vengo estaban todos sentados y aquí están todos acostados», apuntaba. Y no es que en Ifema no hubiera pacientes graves, pero lo que más compartían era estar agotados por haber estado tanto tiempo esperando una cama.

-¿Ha contado el hospital de Ifema con el apoyo asistencial de profesionales de otras regiones?

-En el hospital hemos trabajado personal de Summa 112, de hospitales y atención primaria de la Comunidad de Madrid, Samur, Protección Civil, además de los Cuerpos de Seguridad del Estado, Bomberos y personal no asistencial. Solo en el turno de mañana trabajaban unos 400 profesionales sanitarios (entre enfermeras, TCAE, TES, celadores y médicos). Aparte, todo el personal de limpieza, cocina, seguridad, voluntarios, bomberos, UME y personal propio de Ifema. Todos teníamos como misión sacar adelante a nuestros pacientes. Que aunque se vieran en un pabellón de Ifema, se sintieran arropados por el personal sanitario. Los pacientes de Ifema se iban de allí muy agradecidos. En Madrid trabajan profesionales de toda España y en este hospital había personal de Palma del Río, de Córdoba y de toda Andalucía.

-¿Recibió este particular hospital muchas donaciones?

-Sí, de todo el mundo, pero destacaría la donación de tarjetas para tablets para que los pacientes pudieran tener videollamadas con sus familiares. Era muy emocionante ver a los abuelos hablar con sus nietos y nietas. Asociaciones que trabajan con niños mandaban cartas de ánimo a los pacientes. Allí llorábamos todos, los pacientes y el personal.

-¿Los primeros días en Ifema fue como trabajar en un hospital de campaña por una catástrofe?

-Cuando abrió Ifema no sabíamos si se iba a convertir en una morgue gigante o iba a tender a pacientes menos graves. Pero nos encontramos un hospital con todo el equipamiento, con un diseño de hospital horizontal, muy bien dimensionado. El personal de limpieza y cocina de Ifema se adaptó a la limpieza y alimentación que requería este tipo de pacientes. Parece ciencia-ficción lo que se sufrió al principio y lo que llegamos a llevar a cabo.

-¿Ha habido más días mejores que peores o al contrario?

-Los primeros diez días fueron los peores, sin duda. Venía un autobús con los pacientes y de admisión iba cada uno al control de enfermería que le pertenecía. Había que trabajar duro y rápido, pero los pacientes no se daban cuenta del esfuerzo y presión para que todo estuviera lo mejor acondicionado. El ejército montando camas, los bomberos con el almacén. Al menos yo no he vivido un escenario igual, en el que profesionales de tantas categorías y cuerpos distintos, hayan confluido en un mismo sitio para trabajar de esta forma.

-¿Le quedará el recuerdo de más curados o fallecidos?

-Curados por goleada. En Ifema hemos tenido en torno a 4.000 ingresos en total y solo ha habido 16 defunciones, contando con 16 camas de UCI activas. Además, las personas que han fallecido han contado con un servicio de apoyo a la familia para que el duelo fuera menos doloroso.

-¿Hubo algún problema de falta de equipos de protección?

-No, porque Ifema se abrió como hospital covid con todo el material necesario. Sin embargo, surgió una alerta sanitaria por un tipo de mascarillas y se dejaron de utilizar. Sí he tenido compañeros y compañeras que han estado de baja por coronavirus al contagiarse en otros centros, ya que parece que el coronavirus estaba con nosotros desde antes de que se conociera el primer caso.

-¿Ha sentido en algún momento miedo de contagiarse?

-Miedo no, pero sí preocupación por mis padres, que son mayores, y por mi familia. También respeto porque tengo dos hijos muy pequeños. Pero, siendo mi mujer médica y yo enfermero, adoptamos las máximas precauciones en la casa y el trabajo.

-¿Cree que será la experiencia que más le marcará?

-No sé lo que me deparará el futuro, pero esta crisis va a marcar un antes y después en la sociedad y es historia de España y del mundo. He podido descansar la semana pasada para cerrar el círculo de abrir y cerrar Ifema. Era mucho el cansancio acumulado.

-¿Cómo ve que la población pueda salir ya a la calle?

-Creo que poco a poco tenemos que volver a nuestras vidas. Hay que ir progresivamente desescalando y observando el número de nuevos infectados, para ver si las medidas son oportunas. Hasta hace poco se hacían pocas pruebas. Parece que si se va a hacer más test, los mismos proporcionarán datos más exactos. Pero hay que seguir haciendo hincapié en cumplir las medidas preventivas (toser en el codo, usar pañuelos de un solo uso, mantener la distancia de seguridad, higiene de manos, entre otras). A los sanitarios nos ha tocado la parte más compleja de la pandemia, pero nosotros elegimos ser sanitarios, el paciente no escoge ser paciente.

-¿Permanecerán o se olvidarán los aplausos?

-Cuando esto pase, me temo que la sanidad, y en concreto la enfermería, caerá de nuevo en el olvido, pero seguiremos trabajando con la máxima humanidad.