La Orquesta de Córdoba ofrece a sus abonados audiciones breves por teléfono

Después del cierre de los teatros y la prohibición de reunirse, la Orquesta de Córdoba lleva más de un mes manteniendo a distancia el contacto con su público habitual, y haciéndolo crecer en todo el mundo interesado en la música a través de las redes sociales.

Pero al considerar que no todas las personas tienen fácil acceso a las mismas, han dado un paso más en esa dirección de cercanías, poniendo en marcha el programa denominado Música a la carta, destinado a sus abonados y abonadas que no disponen de un mínimo de medios informáticos y a quienes, interesándoles la música, no quieren dejar atrás de ningún modo.

El mundo virtual tiene muchas e indudables ventajas, pero la música y los espectáculos en directo son incomparable. Por esa razón, les ha ofrecido solicitar breves audiciones musicales a través del teléfono, queriendo proporcionarles así una pequeña satisfacción a quienes tengan el deseo de escuchar alguna pieza breve interpretada por alguno de los profesores y profesoras de la Orquesta, y compensar también, de algún modo, la inevitable cancelación de su actual Temporada de conciertos.

En este programa pueden participar todas las personas abonadas a la Temporada 2019-2020 de la Orquesta de Córdoba, llamando al 620 082 633, de lunes a viernes entre las 9 y las 14:00 horas, e indicando qué compositor y/o qué instrumento le gustaría escuchar en directo a través del teléfono. La oficina contactará con los profesores y concertará sus citas.