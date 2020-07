Los organizadores de congresos lamentan que la pandemia "ha sido un verdadero desastre"

"Esto ha sido un verdadero desastre, los eventos han dejado de realizarse, las perspectivas son de aplazamiento de algunos para el último trimestre del año y otros para el 2021. Todas las empresas están descapitalizadas", ha afirmado este martes Vicente Serrano, presidente de la Asociación de Organizadores de Congresos, al ser consultado por los efectos de la pandemia de coronavirus en el sector.

Serrano ha admitido que no disponen de datos que permitan cuantificar las pérdidas sufridas, aunque ha detallado que "teníamos previsiones de realización de unos cinco congresos mensuales de 300, 400 o 500 personas y todo eso no se ha realizado. Como operador, he tenido anulaciones y aplazamientos", aunque más de estos últimos, según ha precisado.

No obstante, ha admitido que "los congresos aplazados están en el aire. Estamos en una situación de inquietud e indefensión, porque no sabemos lo que va a pasar", haciendo alusión a los cambios que van surgiendo derivados de la crisis sanitaria. Así, ha añadido que "si a partir de septiembre las condiciones mejoran, podremos salvar algo".

La promoción, a finales de agosto

Serrano ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa celebrada en las instalaciones de la Confederación de Empresarios de Córdoba para presentar las jornadas Vuelven los eventos a Córdoba, que se celebrarán el próximo 15 de septiembre en el Centro de Recepción de Visitantes, coordinadas por Francisco Gordejo.

En este acto también han participado Antonio Díaz, presidente de CECO, y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y concejal de Turismo, Isabel Albás, quien ha subrayado que "la carencia que hemos visto es que realmente no se había salido anteriormente a vender Córdoba como ciudad de congresos".

En esta línea, preguntada por el impulso de la oficina de congresos, una demanda realizada por los empresarios, Albás ha señalado que "Córdoba se muestra como una ciudad completamente segura para llevar a cabo los congresos y ese planteamiento es el que tenemos que trasladar. La oficina se creará para tener un orden y esperamos que cuanto antes esté en marcha". Asimismo, ha adelantado el objetivo de que "en la última semana de agosto podamos salir a vender Córdoba para llevar a cabo congresos y ferias".

Un manual de recomendaciones

De otro lado, Francisco Gordejo ha hecho hincapié en el "cataclismo" que el covid-19 ha supuesto para la actividad y ha recordado que a finales del 2019 se esperaba que el sector creciera en torno a un 9% en el presente ejercicio en España.

Gordejo ha destacado la labor desarrollada por la Asociación de Organizadores de Congresos para recuperar la actividad, haciendo hincapié en la elaboración de un manual con recomendaciones para evitar posibles contagios de coronavirus en los eventos.

En este sentido, ha manifestado que con este documento "nos proponemos tres objetivos clave: transmitir a nuestros clientes que las empresas y los profesionales nos hemos preparado arduamente para realizar los eventos presenciales con todas las medias de seguridad, comunicar que vuelven los eventos a Córdoba y que se pueden volver a organizar de manera segura".

Por otra parte, acerca de las jornadas, Vicente Serrano ha avanzado que serán híbridas y que la parte presencial tendrá lugar en el Centro de Recepción de Visitantes. En su opinión, este encuentro marcará "un antes y un después en lo que Córdoba realiza", y ha puesto de relieve que "el objeto es que en todos los rincones de España vean que Córdoba está preparada para organizar eventos de esta tipología".