Las opciones españolas de medalla en Tokio que tendrán que esperar un año

Sin ningún reproche a cuenta del aplazamiento de los Juegos Olímpicos a 2021, más bien aplausos ante una decisión inevitable, los deportistas miran con resignación como se pierden muchas horas de entrenamiento camino a Tokio. La cita olímpica iba a ser el momento culminante de la carrera de algunos, un sueño aspiracional para otros y el broche de oro a una vida de éxito para algunos elegidos, todos tendrán que esperar un año e intentar estirar su carrera, su estado de forma y su ilusión.

KARATE

Los favoritos Sánchez y Quintero

Los karatekas, líderes en sus las clasificaciones mundiales de kata, son los primeros nombres que aparecían en las listas de futuribles medallistas. Ella con 38 años y él con 35, aspiran a mantener su puesto de honor en el karate mundial: Tenemos un año más para seguir trabajando, reaccionó Sandra Sánchez.

BÁDMINTON

Adiós a la lesión de Carolina Marín

Otra gran aspirante a medallas es Carolina Marín en bádminton. Oro en Río 2016 y campeona del mundo por tercera vez en 2018, la onubense regresó a la competición a finales de año tras ocho meses lesionada y sus opciones crecen, si no hay lesiones, para el próximo año.

JUDO

El prodigio Niko Sherazadishvili

Después de ser campeón del mundo en 2018, el judoka de 24 años ha acabado 2019 líder en la clasificación mundial de -90 kg y seguirá siendo en 2021 una de las opciones claras de medalla.

TENIS

El último reto olímpico de Nadal

En disposición de ocupar los primeros puestos en la historia de figuras del tenis, la carrera de Rafa Nadal ya cuenta con dos oros en Pekín y en Río, además de con 19 Grand Slam, pero Tokio se presentaba como el último gran reto olímpico del actual número 2 del tenis mundial.

GOLF

La previsión segura de Jon Rahm

Entre los que auguraban una previsión de medallas en Tokio 2020 para la delegación española similar a la Barcelona 92 (la mayor de la historia con 22 preseas) el nombre de Rahm siempre estaba entre los aspirantes. No me parece justo que la gente se prepare cuatro años y le robes la oportunidad porque no ha podido entrenar unos meses, dijo antes del aplazamiento en la Cope el de Barrika, en una progresión imparable hacia su primer triunfo en un Grande.

ATLETISMO

Orlando Ortega en busca de un oro

El clubano nacionalizado español Orlando Ortega celebró en Río de Janeiro una plata y aspira en Tokio a subir un escalón en el podium, con las condiciones adecuadas: Este año es casi perdido, no tenemos las condiciones necesarias para entrenar. Lo mejor es hacerlo el año que viene, dijo en RTVE.

NATACIÓN Y PIRAGÜISMO

Mireia Belmonte y Saúl Craviotto

Los dos deportistas olímpicos con más medallas en Tokio, con cuatro cada uno, son Mireia Belmonte y Saúl Craviotto. El piragüista, con 35 años, era uno de los que planeaba disfrutar de sus últimos juegos después de haber sido plata mundial este año. La nadadora, sin una medalla en europeos o mundiales desde 2017, confía en recuperar su forma para el próximo verano: Se ha tomado la decisión idónea. Ahora tenemos más tiempo y confío en Fred (Vergnoux, su entrenador) al cien por cien. No sabemos la fecha exacta pero sí que será el año que viene, que es lo importante, explicó en Efe la catalana de 29 años.

TRIATLÓN

La oportunidad de Mario Mola

Siempre en constante crecimiento a la sombra de la historia de éxito casi perpetuo que está cerca de culminar Javi Gómez-Noya a sus 36 años, el balear Mario Mola caminaba hacia Tokio como la baza más clara del triatlón español después de ser campeón del mundo en 2016, 2017 y 2018, además de segundo 2019 por delante de Gómez-Noya y de Fernando Alarza.

CICLISMO

La última bala de Alejandro Valverde

El campeón del mundo de ciclismo en carretera en 2018, con más de 120 victorias a sus espaldas, es el primero de una lista de deportistas que tenía Tokio como el colofón a una carrera de éxitos. Aún con margen para la retirada y con triunfos en las piernas, Valverde tiene contrato con Movistar y piensa seguir en el pelotón hasta buscar el oro olímpico en 2021.

BALONCESTO

Pau Gasol ante la sombra de la retirada

Entre el abanico de posibilidades de medalla en los deporte de equipo, con especial mención para la selección femenina de baloncesto o a los dos combinados de balonmano, la historia que se trunca con el aplazamiento de Tokio 2020 es la de la retirada dorada del mito del baloncesto español Pau Gasol. A punto de cumplir un año lesionado, el aplazamiento le da un tiempo de para recuperar su tobillo que entra en conflicto con sus casi 40 años y el tiempo de inactividad.

Las opciones de terminar entre los tres primeros para Jesús Ángel García Bragado son escasas, pero camino a sus octavos Juegos Olímpicos merece una mención especial. Sigo queriendo cumplir mi sueño de retirarme en Tokio, ya ha dicho el marchador de de 50 años, camino a una hazaña histórica.

La historia opuesta es la de la skater Julia Benedetti, que iba a Tokio a estrenarse junto a su deporte con la posibilidad de entrar entre los tres medallistas más jóvenes de la historia olímpica española, con 15 años. Aún así, competirá en 2021 para entrar en las listas de precocidad en los Juegos Olímpicos.

El aplazamiento anunciado por el COI también implica a los Juegos Paralímpicos, en los que Teresa Perales aspira a aumentar su palmarés de 26 medallas paralímpicas, pero no es un problema para la zaragozana: "Ya puestos... La ventaja es que quedará menos para los Juegos de París y así me plantearé seguir", dijo en la SER.