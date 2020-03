La odisea por tierra y mar de un cordobés para volver a casa

Juan Pedro García Molina es un estudiante cordobés de Fisioterapia que se encontraba cursando sus prácticas curriculares de erasmus en la ciudad de Sassari, en la isla italiana de Cerdeña, donde se vio sorprendido por la pandemia de covid-19. Tras ver las medidas que se estaban tomando en Italia para contener la expansión del coronavirus, Juan y algunos de sus compañeros decidieron volver con sus familias. Compraron billetes para un vuelo de Ryanair hacia Madrid, pero se canceló al día siguiente. «En el momento en que te sientes retenido o atrapado en un sitio dejas de sentirte cómodo. Fue cuando nos empezamos a preocupar bastante, sobre todo cuando llegaban noticias de la situación en España. Pudimos cambiar el vuelo por otro con destino a Valencia, pero también lo anularon».

Al saber que un ferry salía hacia Barcelona desde una ciudad cercana, Puerto Torres, decidieron llamar a la Embajada de España para asegurarse de que podían cogerlo, evitando así una posible tercera cancelación. «En la Embajada nos dijeron que sí, porque se había cerrado el tráfico aéreo, no el marítimo, lo cual es muy incongruente. Cogimos el barco al día siguiente y nos midieron la temperatura al entrar, aunque no fue algo muy exhaustivo. En Barcelona nos sorprendió que no hubiese ningún control sanitario al llegar y que en la embarcación no había mucha gente, a pesar de que venía de Roma».

Con respecto a volver a Cerdeña, de momento no es una opción viable. «Estaremos aquí (en España) un mes, hasta que la cosa se calme. La beca Erasmus no se cancela ni se pierde, aunque vuelvas a casa, así que esperamos poder continuar los estudios allí. Confiamos en no perder el cuatrimestre porque ambas universidades están siendo muy flexibles», afirma Juan Pedro. A. TORO