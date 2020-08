Nuevo repunte de casos positivos en Córdoba tras sumar 72 contagiados por covid

El incremento de casos positivos por coronavirus no se detiene en Córdoba. Este domingo la Consejería de Salud y Familias ha comunicado 72 nuevos positivos, con lo que ya son 2.332 los confirmados con test PCR desde el inicio de la pandemia. Córdoba venía de sumar en los últimos cuatro días 281 positivos a los que hay que unir los comunicados hoy por la Junta. En la actualidad, se encuentran hospitalizados 22 personas por covid, lo que supone uno más que el sábado, mientras que no hay ingresos en la UCI. No obstante, este dato no coincide con lo avanzado por la Junta de Andalucía, que el sábado recogía 19 hospitalizaciones y este domingo contabiliza 22 ingresados.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

Desde que se registrara el primer positivo en marzo, han fallecido en Córdoba 117 personas, mientras que se han curado 1.786. En la jornada de hoy no ha habido variación ni en fallecidos ni en curados. Así mismo, han tenido que ser ingresados en los hospitales cordobeses 594 personas desde marzo.

La expansión del virus por la provincia está llevando a distintos municipios a publicar comunicados pidiendo a los vecinos que cumplan las medidas sanitarias para evitar los contagios. Si en Montalban los vecinos decidieron autoconfinarse, este sábado el Ayuntamiento de Belalcázar ha pedido a los vecinos que se reduzca la movilidad al máximo y salgan a la calle “lo justo y necesario” ante “la objetiva convicción” de que habrá más casos positivos en los próximos días. Además, el equipo de gobierno municipal recomendó el cierre de locales de hostelería y restauración. En el caso de que se mantengan abiertos, "se ruega máxima precaución" extremando las medidas higiénico-sanitarias y manteniendo la distancia entre personas. Del mismo modo, pidió que abran solo los locales comerciales de primera necesidad y que reduzcan el horario de apertura.