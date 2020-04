Bret Easton Ellis: "Nos hemos vuelto un poco locos con el coronavirus"

Nunca antes había escrito un libro de ficción y cuando finalmente ha debutado, ¿sorpresa?, Bret Easton Ellis (Los Ángeles, 1964) ha desatado tormentas, sobre todo en Estados Unidos. Blanco es un particular libro de ocho ensayos con ecos muy lejanos de unas memorias. Hay referencias a la infancia, al cine que le marcó y a su propia biografía pero el foco se vuelve con especial intensidad a otras cosas: la cultura, las redes sociales y el choque de la generación X de la que se hizo voz con Menos que cero y sobre todo American Psycho con la de los mileniales como su pareja.

-¿Cómo lleva la pandemia?

-He aprendido que esto es muy parecido a mi vida; estoy todo el día en mi oficina, realmente ya no socializo mucho, no voy a fiestas, no voy a pases de películas... Echo de menos a mis amigos en restaurantes, ir al cine, al gimnasio. He intentado hacer ejercicio en casa y me he fastidiado las lumbares. Una locura.

-¿Cómo ve el virus en sí mismo?

-Lo veo peligroso. Lo veo natural. He hablado mucho con mi madre de la polio, que pasó cuando ella era pequeña, y como hombre gay he pensado en el sida. Y he pensado que la naturaleza crea estos virus. Es simplemente una parte de la naturaleza y tenemos que lidiar con ello. Es aleatorio pero también es parte de un plan, el plan aleatorio del mundo, diríamos, de cómo existe la naturaleza, No lo veo como una metáfora, aunque asumo que se podría.

-Uno de los temas que aborda críticamente en su libro son los medios de comunicación ¿Cómo ve su papel en esta crisis?

-Como veo los medios estadounidenses en general: como una broma. No me los puedo tomar en serio. Es como un chiste constante. Es como inventado. Creo que soy más sensible porque pasé por un periodo cuando se «canceló» American Psycho (cuya primera editorial abortó la publicación por las críticas) en que los medios que escribieron sobre mí se equivocaron. Si miras clips de medios estadounidenses, antes del virus y lo que están diciendo ahora, después del virus, es...

-¿Por qué escribió este libro?

-Porque me lo pidió mi agente. Llevaba años pidiéndomelo. Yo le decía que no lo tenía y ella me decía que sí, pero yo no quería hacer una colección de mis piezas de no ficción. Ella dijo que podía venderlo. Pasaron los años y me dijo que pensara en mi podcast, donde abro con un monólogo y hablo sobre cosas culturales, políticas o cómo la gente reacciona a la política. Un amigo al que dedico el libro (Matthew Specktor) en una cena me dijo que veía el podcast como la destilación de la generación X y dónde habían acabado. Veía temas que toco una y otra vez: alguien que creció en la libertad de los 60 y 70 y hasta 80, superó el bache la corrección política de los primeros 90 y ahora es un hombre mayor mirando a la cultura «woke», a la gente alabando la ideología más que la estética, que yo valoro. Soy como el hombre mayor en el porche, que sacude la cabeza mientras ve a los jóvenes. Y siempre he sido ese hombre mayor, ya lo era en Menos que cero..

-¿Se volverá a una situación donde prime la libertad de expresión?

-Creo que nos movemos... El entretenimiento es una corporación y tiene una lista de reglas, como todas las corporaciones. Es como quieren ser vistos y su marca es muy desaborida, muy global. Este año no me podía creer lo insulsas que eran todas las películas nominadas al Oscar. Eran buenas películas, Mujercitas, Jojo Rabbit, Érase una vez... en Hollywood, 1917, pero eran blandas. Había algo de violencia pero nada de sexualidad, no desnudez, y eso es la directiva corporativa. Habrá un momento en que la gente sienta un gran dilema por no poder expresarse más. Creo que está pasando. Y creo que va a venir una reacción. Las cosas pasan en ciclos, en olas. Yo no quiero promover racismo y homofobia o sexismo pero quiero que se me trate como un adulto, no quiero el mundo a prueba de niños para mí. Puedo manejar imágenes explícitas, puedo manjar un chiste racista, ¡puedo manejar un chiste sobre gays! Puedo manejar estas cosas en un mundo adulto. Es todo lo que pido. Quiero poder vivir una vida donde existe este tipo de libertad. No es sobre raza o género, es sobre ser un adulto y lidiar con un mundo muy difícil y problemático a veces y ganar conocimiento por eso. Hay gente que quizá no puede manejarlo igual. En la portada de Blanco también aparecen las palabras hombre y privilegiado. Hay tanta gente que puede tener circunstancias distintas...