Coronavirus en Córdoba: Hacia la normalidad en el trabajo

Dudas, incertidumbre pero también ganas de volver al trabajo. La primera jornada de la vuelta a la actividad en los empleos no esenciales, fundamentalmente la gran industria y la construcción, se produjo este lunes con pocas incidencias en la provincia de Córdoba a tenor de lo que avanzaron los sindicatos y los empresarios. Las dos organizaciones sindicales mayoritarias, UGT y CCOO, y la Asociación de Empresarios de la Construcción (Construcor) advirtieron de que son necesarios medios preventivos, por lo que, según Construcor, algunas empresas no pudieron volver al trabajo. Más «normal» fue el trabajo en grandes empresas como ABB, Peninsular del Latón, Cunext, Polímeros GI o Cablesur, aunque han establecido turnos de mañana o tarde en algunas de ellas para escalonar el trabajo y evitar la aglomeración de empleados a determinadas horas, como sucede en ABB o Atcosa.

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

La jornada se inició temprano con el reparto desde primera hora de mascarillas en las estaciones de autobús y tren, así como en paradas de Aucorsa de líneas con más viajeros por parte de personal y voluntarios de Protección Civil, de la Cruz Roja y de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Este reparto también se extendió a municipios de la provincia, según el plan previsto por la Administración central. La Subdelegación del Gobierno distribuyó ayer un total de 3.000 mascarillas.

Precisamente, Construcor volvió a insistir en la necesidad de disponer de más materiales de protección, después de que tras la Semana Santa y la alta demanda en el mercado, empresas asociadas no tuvieran posibilidad de repartirlas entre sus trabajadores. Construcor indicó que la vuelta al trabajo se produjo sin «incidencias reseñables», tanto en las obras residenciales como civiles, así como en las empresas de ingeniería. En el caso de aquellas firmas que no contaban con esos medios de protección, la asociación precisó que «no han retomado la actividad». «No todas han dispuesto de dichos recursos, por lo que esperan reanudar la actividad tan pronto puedan facilitarlos a los trabajadores», añadió la asociación. Por su parte, de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA) aseguró que de nuevo «hay improvisación» y criticó que se cargue a la empresa la responsabilidad de la falta de equipos de vigilancia individual «con este nivel de improvisación y lo difícil que son de conseguir». Además, remarcó el «limbo legal» en el que se encuentran los autónomos de la construcción.

Desde primera hora de ayer, los sindicatos UGT y CCOO advirtieron de que denunciarán los casos de inseguridad que observen en los trabajadores. En la industria, UGT precisó que la vuelta al trabajo se produjo con «normalidad», aunque con las limitaciones que plantean las medidas de protección. Asimismo, el sindicato señaló que la mayoría de las empresas están operando con servicios mínimos y con actividad baja durante estos días. El secretario de Acción Sindical de UGT-FICA, Antonio Lopera, aseguró que en algunas obras ha habido problemas de seguridad porque no había equipos de protección individual (EPI).

Trabajadores durante la pausa para el bocadillo. Foto: A.J. GONZÁLEZ

Asimismo, recuerda que existe un protocolo firmado para la construcción que obliga a que la jornada sea continua. El secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, advirtió que UGT «tendrá tolerancia cero con las empresas que no cumplan con los protocolos establecidos para evitar los contagios de covid-19». «Si no hay seguridad ni equipos de protección individual, las empresas no pueden realizar su actividad», añadió Sarmiento.

Por su parte, el responsable de Construcción en CCOO Andalucía, Antonio Salazar, también advirtió de las dificultades de los trabajadores para acceder a los EPI y recordó el acuerdo firmado con los empresarios para aplicar la jornada continua de siete horas. «Vamos a estar muy vigilantes esta semana con los EPI», dijo el representante de CCOO. Asimismo, la secretaria provincial de CCOO, Marina Borrego, dijo que hubo «cierto desconcierto» a causa del decreto que el domingo por la noche prohibía obras en edificios con residentes.