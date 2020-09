Coronavirus en Córdoba: "Nadie nos habló de un brote y, en dos días, hemos pasado de un caso en la residencia a 46"

"Los familiares nos hemos quedado a cuadros. Nos habían hablado de un trabajador positivo por covid 19 y el lunes, del contagio en un residente. En dos días hemos pasado de un caso a 46". Es el testimonio de Carlos, hijo de un señor de más de 90 años alojado en la residencia Orpea de El Brillante, que asegura que desde que empezó el confinamiento se han seguido estrictamente todas las medidas de seguridad para evitar los casos, pero ahora que se da un primer brote en 46 personas, entre residentes y trabajadores, echa en falta más información. "Nadie nos habló de un brote, nos enteramos por los medios", asegura.

"Estamos tranquilos porque se supone que están asintomáticos, según lo que nos han dicho, pero ayer nos dijeron que nos llamarían durante el día para informarnos de la evolución y esa llamada no se produjo, yo estuve insistiendo durante todo el día y no pude hablar con nadie y hoy sigo esperando", señala.

Durante el periodo de confinamiento, según Carlos, la propia residencia llamaba por teléfono a los familiares una o dos veces por semana hasta que se pusieron en marcha las videoconferencias. Su padre no tiene móvil, por lo que depende exclusivamente de la comunicación que tenga por parte de la dirección. "Tenemos un grupo de whatsapp y todo el mundo está igual, se quejan de que no les cogen el teléfono, pero existe una preocupación general, aunque de momento no nos consta que haya ningún ingreso".

Tampoco les consta quién fue el paciente cero en la residencia. "Las visitas al centro han estado muy restringidas desde que se reanudaron tras el confinamiento, pero nos consta que algunas personas han sacado a sus familiares de paseo, se los han llevado a casa y demás, entre otras cosas, porque el BOJA lo permitía", señala este familiar.

Carmen, nieta de otra residente positivo de la residencia de más de 90 años, confirma esas entradas y salidas. "Nosotros decidimos no sacarla para evitar riesgos, pero sabemos que otras familias sí lo han estado haciendo durante el verano", señala, "pero por lo que nos han dicho, el primer positivo se dio en un trabajador". (Las últimas informaciones de la residencia desmienten este hecho y señalan que el primer positivo pudo darse en un residente).

A diferencia de otros familiares, Carmen afirma que ha tenido información de la residencia hasta que el caso saltó a los medios. "Mi abuela está asintomática y aislada, según nos han informado", comenta. Según su relato, durante el fin de semana, la residencia les comunicó que iban a suspender las visitas porque había pacientes que presentaban síntomas compatibles con el covid. El lunes les avisaron de que habían detectado un positivo en un trabajador y el martes que su abuela había dado positivo aunque sin síntomas. Sobre el resto de pruebas que se están realizando no han recibido más información. En el día de ayer lograron contactar y les confirmaron que su familiar está bien. "Hasta ahora, no podemos decir que tengamos queja de la residencia porque han seguido todos los protocolos y prueba de ello es que en el periodo más duro no hubo casos", comenta. "Ahora -añade- tenemos la inquietud porque mi abuela está aislada y mientras no nos llamen ellos no podremos saber en qué estado anímico está". Y es que el confinamiento y la alarma generada por la pandemia "les ha pasado factura a todos los mayores ingresados en residencias, ha sido muy duro para todos".

Videollamadas y teléfono

Tras estas declaraciones, un familiar ha informado de que la residencia ha habilitado videollamadas y líneas de teléfono para facilitar la comunicación con los residencias. En la misiva, indican que el primer positivo fue un residente y no una trabajadora, como se informó inicialmente.