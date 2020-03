Los músicos de Córdoba se alían con 'San internet'

Los músicos, actores, cineastas, escritores y artistas plásticos cordobeses viven con "resignación”, "filosofía" y "un gran sentido de la responsabilidad" el obligado confinamiento que requiere el estado de alarma que vive España debido a la crisis del coronavirus. Lejos de lamentarse, ya que muchos han perdido actuaciones y citas importantes, el mundo artístico recurre a la imaginación y a "San internet" para mitigar el golpe que supone el alejamiento de los escenarios y su público, con actuaciones vía streaming o sacando el piano al balcón, como es el caso del músico Alberto de Paz. Al pianista se le ha ocurrido la idea de pedir a los ciudadanos a través de las redes que digan cuál es su banda sonora favorita para, un cuarto de hora antes del aplauso de agradecimiento al personal sanitario que se viene celebrando desde el sábado, acercar su piano con altavoces a su ventana e interpretar las canciones que haya pedido la gente, lo que también transmitirá en las redes.

Igualmente, El Duende Callejero, que ha visto suspendida la gira de presentación de su primer disco, acude a las redes sociales para no dejar de ofrecer su música. Así, la banda de El Carpio ha puesto en marcha una petición de vídeos a través de Instagram para realizar un nuevo videoclip de su tema Nuestra manera de hablar con las intervenciones grabadas que le mande la gente. Por otro lado, y formando parte del All you need is home festival, realizará un concierto mañana martes 17, a las 20:00, desde su perfil de Instagram.

El músico cordobés Lin Cortés se toma con bastante resignación haber perdido la oportunidad de actuar, el 20 de abril, en el Flamenco Festival de Nueva York, tras la suspensión del evento. “No solo Nueva York, también se ha cancelado la actuación en La Habana y varios eventos en España”, dice Cortés, que se lo toma “bastante bien y con tranquilidad". Y para aprovechar el tiempo trabajará en su música en casa, donde “la inspiración también llega, aunque no es lo mismo estar rodeado de paredes que paseando por la Judería”.

Por su parte, Manuel Ruiz Queco ha decidido montar un pequeño estudio en casa para pasar la cuarentena en compañía de su familia y, desde su hogar, se ocupará de trabajar en el disco de Claudia La Chispa, que ha sido corista en la gira mundial de la cantante Rosalía, y que convivirá con la familia estos días. Queco ha cerrado la Escuela Yo canto y está intentando dar el servicio on line para que profesores y alumnos no pierdan clases.

El cineasta cordobés Alex Sereno también se ha visto afectado por esta crisis y ha tenido que suspender el rodaje en las calles de Córdoba de su segunda película, Violeta y los días grises, que comenzó la pasada semana. “Teníamos previsto finalizar a finales de abril, pero hay que esperar a que esto pase”, porque, además, algunos de sus actores ni siquiera podrían viajar a la ciudad. “Nos descuadra completamente el planning que teníamos y hay muchos intérpretes que quizá tengan compromisos que impidan rodar la película cuando esto pase y hay que reorganizarse”.

También Los Aslándticos han visto aplazadas las actuaciones de la gira de presentación de su nuevo disco, pero se lo toman con “tranquilidad”. Bueno Rodríguez, uno de los componenets, asegura que “está acomodándose a la nueva situación” y entre sus planteamientos figura seguir cuidando su voz y escribir nuevas canciones. Respecto a las iniciativas de festivales on line o via streaming, el músico asegura que estarían encantados de participar en este tipo de carteles y están a la espera de hacerlo en alguno de estos eventos. "Es normal que los músicos y artistas propusieran hacer las cosas de otra de manera, porque poca gente está más capacitada que los artistas para darle la vuelta a la tortilla”

Por su parte, el poeta José Luis Rey también ha visto afectada su actividad debido a esta cuarentena, aunque “me vienen bien estos días de recogimiento porque mi labor ahora se está centrando en la traducción”, dice el escritor, que asegura que “en tiempos de dificultad no soy capaz de escribir poesía”, por lo que los versos, por ahora, tendrán que esperar.

En definitiva, tiempo para la reflexión, la reinvención y comenzar nuevos proyectos con las musas caseras.