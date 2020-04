Mujeres del Distrito Sur: "No se puede subir el sueldo a concejales mientras la gente pasa hambre"

La Coordinadora de Mujeres del Distrito Sur ha denunciado que el Ayuntamiento de Córdoba haya derivado a voluntarios y oenegés el reparto de alimentos a las familias sin recursos puesto en marcha por la grave situación social consecuencia del estado de alarma por el coronavirus "a sabiendas de que las necesidades se iban a multiplicar considerablemente a lo largo de las semanas como se ha ido demostrando".

Tras mostrar "nuestro dolor y apoyo a las familias y amigos afectados por la pandemia del covid-19, así como nuestro apoyo a los trabajador@s de todos los servicios imprescindibles para la vida", acusan al Ayuntamiento de dejar al descubierto, "como veníamos denunciando mucho antes de la pandemia", recalcan, "la descoordinación de la gestión de las necesidades del Distrito Sur que son además de alimenticios, de vivienda, alquiler, suministros básicos, higiene, trabajo, educación, seguridad o salud".

Exigen al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía "que no sigan delegando en el voluntariado, en la caridad y solidaridad sus obligaciones con los vecinos de Córdoba" y reclaman "el refuerzo y ampliación de las plantillas de Servicios Sociales y su presupuesto para dar respuesta a las necesidades reales de la población más precaria y en ningún caso sigan delegando su gestión en voluntarios, oenegés y entidades privadas".



En opinión de la coordinadora, "los presupuestos que se han aprobado no se ajustan a las necesidades actuales de la pandemia". El número de familias en riesgo o vulnerabilidad ha aumentado notablemente, recuerdan, y por ello "es necesario que haya partidas presupuestarias dedicadas a solventar situaciones de necesidad económica, alimenticia…"



"No es de recibo que cuando se está pasando hambre se aprueben subidas salariales a concejal@s de este ayuntamiento", señalan, "o que no se apoye más al pequeño comercio o a las empresas públicas mientras potencian a entidades que necesitan del voluntariado cuando es competencia del gobierno local solventar estas deficiencias creando puestos de trabajo o reforzando con funcionari@s de otras delegaciones los servicios más necesarios actualmente para poder agilizar tanto procedimiento".



La ciudadanía en estos momentos "necesita respuestas y soluciones inmediatas no a corto ni mediano plazo, sino ya", aseguran, "pero estas repuestas se alargan en el tiempo". La coordinadora de mujeres sigue apoyando al consejo de distrito y refuerza todo el trabajo que en estos momentos vienen realizando.