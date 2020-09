Moreno pide igualdad de acción ante el curso escolar y que Sánchez estudie anticipos de los fondos UE

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este viernes durante la reunión de la Conferencia de Presidentes "actuar con unidad" y con "igualdad de acción" ante el inicio del curso escolar "más complejo de los últimos 40 años" y ha reclamado al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que estudie fórmulas de anticipo de los fondos comprometidos por la Unión Europea tras conocer que no llegarán hasta mediados de 2021.

Según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la reunión, Moreno ha apostado por buscar un "clima de entendimiento y sosiego" entre las comunidades autónomas y el Gobierno, "sin enfrentar territorios ni culparse unos a otros por el covid-19", y ha expresado "gran preocupación" por la evolución de la pandemia, a pesar de que Andalucía es actualmente "la segunda comunidad autónoma con menor incidencia por cada 100.000 habitantes".

El jefe del Ejecutivo andaluz ha incidido en que estamos ante el comienzo de curso escolar "más complejo de los últimos 40 años" y ha subrayado que "si queremos generar confianza tenemos que actuar con unidad ya que lo que más incertidumbre puede generar es que no haya igualdad de acción entre las comunidades autónomas". En este sentido, ha pedido al presidente del Gobierno que hace falta un criterio común sobre el absentismo en las aulas ya que "no sería bueno tomar decisiones aisladas o descoordinadas" ante esas situaciones. Además, ha solicitado que la financiación del Gobierno por el Covid-19 "no sólo abarque el primer trimestre del curso sino todo el curso 2020-21".

En cuanto a los fondos europeos, Moreno ha calificado como un "jarro de agua fría" las noticias de Sánchez sobre que hasta mediados de 2021 no se liberarán los fondos en Europa, por lo que ha solicitado que el Gobierno estudie fórmulas de anticipos, dadas las expectativas que se han generado en la ciudadanía y las empresas. Según las fuentes consultadas por Europa Press, Sánchez se ha comprometido a estudiarlo.

También en el plano económico, el presidente de la Junta ha reclamado ha pedido un impulso a la iniciativa público-privada, mediante la modificación de la "tasa de descuento", una norma nacional que limita estas inversiones. Según las mismas fuentes, Sánchez ha sido receptivo y se iniciarán conversaciones al respecto entre el Ministerio de Hacienda y la Consejería de Hacienda.

Finalmente, ha pedido que los ERTE en el sector servicios al menos se prorroguen hasta Semana Santa y que se dé un especial apoyo al sector aeroespacial, que está sufriendo en Andalucía los efectos de la pandemia, en concreto en la firma Airbus.