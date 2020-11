Moreno apunta a limitar más la movilidad hacia la franja de la tarde

Perdone señor Presidente con no estar de acuerdo con usted, y engañar con este escrito a todos los andaluces, no es verdad que usted quiera confinar Andalucía y no pueda. Si que puede, solo tiene que pedir autorización al Gobierno central y ellos gustosamente se lo darán seguro. Otra cosa es que usted no tome esa decisión, dándose de bueno, y que la responsabilidad sea de otro, y así estamos. Usted no quiere responsabilidad y el Gobierno tampoco, y así estamos, muriendo a diario cientos de andaluces, que cada día que pasa, y que ustedes no asumen su responsabilidad mueren.