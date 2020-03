Montero, Darias y Abascal, positivo en coronavirus; Iglesias, en cuarentena

El coronavirus entró este jueves de lleno en el Consejo de Ministros. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dado positivo en las pruebas del COVID19, y su pareja, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se encuentra en cuarentena. Ante la posibilidad de que la enfermedad se propagase en la Moncloa, todos los miembros del Gobierno se sometieron a pruebas diagnósticas para determinar si hay más personas infectadas. Los resultados se han conocido a primera hora de la noche, y han despejado, de momento, la posibilidad de un contagio masivo: solo la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha dado positivo.

Tras conocerse estos dos casos, el líder de Vox Santiago Abascal también ha confirmado que ha dado positivo en coronavirus a través de su cuenta de Twitter:

Este martes, al conocer el positivo de Javier Ortega, me puse en cuarentena y pedí a un laboratorio privado un test de Covid-19. La prueba también ha dado positivo así que seguiré trabajando desde casa. Gracias por vuestra preocupación aunque me encuentro razonablemente bien.

El dirigente, que se hizo las pruebas en un laboratorio privado "tras conocer el positivo de Javier Ortega, asegura que se encuentra "razonablemente bien" y que seguirá "trabajando desde casa".

Videoconferencias

La situación, por completo novedosa, obligó a cambiar radicalmente el funcionamiento del Ejecutivo, empezando por el propio presidente, Pedro Sánchez.

Al Consejo de Ministros convocado para aprobar el paquete de medidas económicas contra las consecuencias de la pandemia solo acudieron los miembros del Gobierno imprescindibles para sacar adelante la iniciativa. Faltaron ocho. Además de Montero e Iglesias, tampoco acudieron el titular de Universidades, Manuel Castells; el de Consumo, Alberto Garzón; la de Educación, Isabel Celaá; el de Ciencia, Pedro Duque; el de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, y el de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Después, Sánchez compareció en rueda de prensa, pero en un formato insólito: sin presencia de los medios de comunicación, que pudieron preguntar de forma telemática. El mismo esquema siguió despés el líder del PP, Pablo Casado, desde la sede del partido.

A partir de ahora, las citas por videconferencia serán la tónica habitual dentro del Gobierno. A las cinco de la tarde, Sánchez conversó con empresarios y sindicatos a través de una pantalla, y hará lo mismo el próximo sábado, durante la conferencia telemática de presidentes, que reunirá al jefe del Ejecutivo con los mandatarios autonómicos para coordinar la respuesta a la crisis sanitaria. El 'president', Quim Torra, participará en esta convocatoria, rompiendo su doctrina de evitar los foros multilaterales con otras comunidades. Todavía está por ver cómo se llevará a cabo el encuentro, el próximo lunes, entre el jefe del Ejecutivo y los líderes del resto de partidos, que la Moncloa pretendía que fuese presencial.

El Congreso, suspendido

La capacidad del coronavirus para alterar los códigos políticos no se quedó ahí. El Gobierno también se vio obligado a cancelar a la carrera la comparecencia en el Congreso de los Diputados del titular de Sanidad, Salvador Illa, prevista para el mediodía, porque el ministro, como el resto de miembros del Gobierno, tuvo que hacerse las pruebas de la enfermedad.

Hubo más cambios en la Cámara baja. Su presidenta, Meritxell Batet, anunció que la suspensión de la actividad parlamentaria se prolongará al menos durante 15 días más. Con solo una excepción: el próximo 24 de marzo habrá un pleno para convalidar los dos reales decretos que contienen el "plan de choque" de la Moncloa contra el coronavirus, pero a él solo asistirán los portavoces de los grupos parlamentarios que vayan a intervenir en la sesión. El resto de diputados podrá ausentarse y votar a distancia.

Felipe y Letizia

La Moncloa hizo público el contagio de Montero a través de un comunicado. Según fuentes gubernamentales, la ministra "se encuentra en buen estado". La responsable de Igualdad participó el domingo en la manifestación del 8-M en Madrid y el martes, asistió a la reunión del Consejo de Ministros. Poco antes, el viernes de la semana pasada, Montero acudió a un acto junto a la reina Letizia, un encuentro que motivó que tanto ella como Felipe VI se practicaran también las pruebas del coronavirus. Sus resultados se desconocen por el momento.

Montero indicó en las redes sociales que notó síntomas este miércoles. A pesar de todo, explica, se encuentra bien y permanecerá en su casa. Iglesias, por precaución, permanecerá en cuarentena. Según informó, sus tres hijos y ellos están bien, en casa, y determinados a seguir los consejos de una sanidad pública a la que han felicitado por su labor.

Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien.