Mascarilla obligatoria en Andalucía: ¿Dónde y cuándo hay que utilizarla?

La mascarilla ya es obligatoria en Andalucía desde las 00.00 horas de este 15 de julio. El Gobierno andaluz lo aprobó este martes en el Consejo de Gobierno y estableció las normas de utilización, así como las sanciones para quien no las cumpla. Pero, ¿dónde y cuándo tengo que ponerme la mascarilla? Pues como norma general, en todos los espacios abiertos y cerrados bajo multas de 100 euros si no se cumple.

La orden, que cuenta con el visto bueno del comité de expertos, fija la obligatoriedad del uso de la mascarilla a partir de 6 años, independientemente de que se pueda mantener la distancia o no.

Aquí tienes todos los detalles del uso obligatorio de la mascarilla en Andalucía durante la nueva normalidad:

Mascarillas en las playas de Andalucía

La obligatoriedad del uso de la mascarilla en Andalucía incluye los paseos por playas y piscinas, con las excepciones del baño. Eso sí, en las playas o piscinas cuando se esté en la sombrilla, siempre que sea una unidad familiar la que la comparte, no será obligatoria, pero si se trata de un grupo de amigos habrá que tenerla puesta.

Obligatoria en deportes en grupo

No habrá que ponerse la mascarilla si hace deporte individual al aire libre, pero sí se exigirá cuando sean actividades en grupo donde la mascarilla "no resulte imposible", según ha explicado el consejero de Salud, Jesús Aguirre.

Uso de la mascarilla en bares y terrazas

En cuanto al empleo de la mascarilla en locales de hostelería, no será necesario si se trata de unidades familiares las que comparten mesa, pero sí cuando no se esté comiendo o bebiendo en reuniones no familiares, ya sea en terraza o interior.

La mascarilla es obligatoria en Andalucía aunque se respete la distancia de seguridad. En los bares se debe llevar cuando no se come ni se bebe. SÁNCHEZ MORENO

A la hora de usar un medio de transporte

En los medios de transporte continúa su obligatoriedad y en el caso de los vehículos de hasta nueve plazas también lo será si sus ocupantes no conviven en el mismo domicilio.

Novedades en los velatorios en Andalucía

Los velatorios al aire libre se reducen de 60 a 25 personas y en el caso de los recintos cerrados de 30 a 10 personas, ya que se ha demostrado que son "una puerta de entrada" a los brotes, según el Gobireno andaluz.

Excepciones en el uso de la mascarilla

La mascarilla no será exigible en Andalucía para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por su uso, ni para quienes estén en situación de discapacidad o dependencia que no les permita quitársela.

La mascarilla, un atuendo más en Andalucía

El portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, ha manifestado que los andaluces y visitantes tienen que acostumbrarse a que "la mascarilla es un atuendo más" y a que hay que llevarla "durante todo el día" y en todos los lugares.