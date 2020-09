Martínez-Almeida acepta ya la posibilidad de confinar Madrid

Aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se muestra contraria a confinar la región porque “no sirve de mucho” y “restringe la actividad económica”, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha admitido este lunes que, tras días con la transmisión descontrolada, no descarta que haya que obligar a los madrileños a encerrarse en sus casas. “En estos momentos creo que no hay riesgo de confinamiento, pero si se me pregunta si descarto cualquier escenario digo que no, como alcalde no”, ha señalado el regidor en una entrevista en ‘Telecinco’.

Ante las declaraciones, el director del centro de emergencias sanitarias, el doctor Fernando Simón, se ha “congratulado” de que el alcalde (por fin) baraje esta posibilidad porque, en su opinión, “es importante que todas las opciones estén en la mesa” para que en el momento de implementarlas “se haga sin dudarlo”, porque “no hay que evitar tomar medidas, sino evitar tomarlas tarde”. Aun así, se ha mostrado confiado en que las nuevas restricciones a las reuniones sociales y de aforo, que entran en vigor este lunes, den resultado y no haya que confinar la Comunidad de Madrid o algunas de las zonas con más incidencia.

Madrid lleva semanas preocupando al Ministerio de Sanidad porque es la región que, de lejos, tiene mayor transmisión comunitaria. De hecho, España ha registrado este fin de semana un nuevo récord en el número de contagios, con 26.560 notificaciones desde el viernes, casi 3.000 más que el pasado fin de semana. De ellas, casi 9.500 se han registrado en la Comunidad de Madrid, donde la incidencia acumulada en los últimos 14 días se ha disparado hasta los 520 casos por 100.000 habitantes, más del doble que en Cataluña, con 186 notificaciones. La evolución al alza en Madrid, pero también en el País Vasco, Navarra o La Rioja ha provocado que el número de casos notificados desde el inicio de la epidemia supere los 500.000 casos (en concreto 525.549), lo que sitúa a España en el noveno país con más contagiados del mundo.

Los hospitales, al 7%

Ante ello, Simón ha reconocido que la segunda ola presenta una evolución “ascendente”, si bien, ha recalcado que no es así en todas las comunidades y ha advertido que la situación no es comparable al primer azote de la epidemia, cuando la detección era muy inferior y, aún así, los hospitales estuvieron al borde del colapso. Ahora la media de camas ocupadas por enfermos de covid es del 7%, si bien en Madrid alcanza hasta el 18%.

El experto ha explicado, además, que el Ministerio de Sanidad está estudiando rebajar de 14 a 10 días el tiempo de cuarentena tanto para los casos positivos como para sus contactos estrechos, en línea con las decisiones de otros países europeos. Y es que la evidencia científica indica que a partir del día 10 la carga viral “es muy baja y en muchos casos ya no hay personas infectivas”. Al mismo tiempo se está analizando si conviene rebajar la cuarentena a cinco o siete días pero Simón ha pronosticado que, asumir ese riesgo, “llevará más tiempo”.