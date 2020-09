Manuel Vaquero: «No aislamos aulas si no ha habido contactos estrechos»

Manuel Vaquero es director general de Prevención y Protección Ambiental de la Universidad de Córdoba además de responsable de la UCO en los aspectos relacionados con el covid-19, una actividad añadida que mantiene su teléfono al rojo vivo. Como profesor, imparte las asignaturas de Epidemiología y Salud Pública y fuera del aula, pone en práctica sus conocimientos en un contexto de pandemia.

El día siguiente a la vuelta al cole, se empezaban a conocer los primeros contagios en los centros educativos no universitarios, que no han parado de crecer. La UCO, con una población de 14.000 alumnos y 2.500 profesores, ha notificado hace solo 2 días sus siete primeros casos, aislados sin necesidad de cerrar aulas.

-¿Prefieren dosificar la información para no generar alarma?

-Desde el primer momento, hemos estado haciendo seguimiento de posibles casos, pero la información se hizo pública cuando lo decidió el equipo de gobierno.



-Los siete casos conocidos, cuatro alumnos y tres profesores, ¿a cuántas facultades afectan?

-Se concentran todos en solo dos facultades, alumnos de 1º, 2º y 4º curso, aunque no son contactos entre ellos. En el caso de los profesores, estos tres positivos se han conocido una vez iniciadas las clases. Antes de eso, se realizaron unos 2.300 tets serológicos que sirvió para detectar a las personas que tenían anticuerpos. Solo un 1% había tenido contacto con el coronavirus. Ese pequeño porcentaje se sometió a una PCR, de la que solo un profesor dio positivo.



-Siete casos ¿no son muy pocos?

-No ha habido más. Bueno, puede que los haya habido, pero a nosotros no nos han comunicado más que esos. También llevamos el control de los alumnos de Medicina, Enfermería y Fisioterapia que hacen prácticas en hospitales y centros de salud. Antes de empezar, tienen que llevar una PCR negativa y nos estamos ocupando de ello. 4º de Enfermería y 6º de Medicina ya han empezado las prácticas y las de Fisioterapia empiezan el mes que viene. En ese cribado, ha habido dos positivos, pero se detectaron antes de iniciar las clases en la Universidad. Una acabó ayer la cuarentena y la otra la acaba mañana sábado.



-¿Por qué no se ha aislado ningún grupo, pese a los positivos?

-El primer profesor que comunicó que había dado positivo, lo había pillado fuera de la Universidad y hubo algún contacto próximo que investigamos y dieron PCR negativa. Las otras dos también se contagiaron fuera sin que haya habido contactos estrechos. En el caso de los alumnos, de los cuatro que lo comunicaron, solo una persona había ido a clase. No aislamos aulas si no ha habido contactos estrechos. Los códigos QR que hemos instalado en las aulas determinaron que no hubo contactos estrechos, se había usado mascarilla en todo momento y guardado la distancia de seguridad. Todos los afectados están sin síntomas de momento y siguen trabajando online.



-¿Cómo está funcionando ese sistema QR?

-Muy bien. Tanto profesores como estudiantes introducen su código cuando entran al aula y eso nos permite determinar quién ha estado alrededor de cada uno, siguiendo el mismo sistema al que se emplea para los que viajan en avión o en tren. Nosotros hemos procurado contener el aforo. Todas las aulas de la UCO cumplen con la distancia de seguridad entre alumnos.



-Sin embargo, las cafeterías están abiertas. ¿Cómo se controlan los contactos en ese ámbito?

-Todavía no hemos tenido ningún caso. Los responsables de las cafeterías son los que velan que se cumplan las mismas normas que en el resto de la UCO en prevención de covid. Nuestro rastreo llega hasta las aulas, el seguimiento de los contactos que se producen fuera lo realiza Salud.



-¿A quién debe comunicar un alumno que es positivo?

-Primero, al profesor o vicedecano de la facultad con el mail de la Universidad o con prevención. Lo que marca el protocolo es que deben llamar a su centro de salud, comunicar a la Universidad.



-¿Hay profesores exentos de ir a clase por vulnerabilidad?

Los vulnerables lo solicitan y hasta ahora, todos los docentes de la UCO son aptos para cumplir con actividad presencial y online. No hay nadie exento.



-¿Qué porcentaje de presencialidad de clases tiene el alumnado de la UCO?

-En Medicina y Enfermería, por ejemplo, el alumnado de primer curso tiene clases solo presenciales. A partir de 2º, solo se da presencialmente en los grupos medianos y pequeños. El resto de cursos tienen todo online.



-¿Qué grado de cumplimiento detectáis en las aulas? ¿Ha habido incidencias?

-De momento, no. Todo el mundo lleva mascarilla. Algunos son demasiado efusivos al solicitar información, pero los profesores son los que recuerdan que hay que mantener las distancias. Alumnos y docentes han recibido una formación específica al respecto antes de empezar las clases.



-¿Hay muchas falsas alarmas?

-Hay pocos casos, pero muchísimas falsas alarma al cabo del día porque se observan síntomas y se confunden con un catarro o una alergia, que se derivan a Salud o, con la vuelta al cole, por los positivos en centros educativos donde hay hijos de nuestro personal. Cada caso se estudia por si acaso.



-¿Hay facultades donde tomen la temperatura al entrar?

-No. Como es un signo tan inespecífico, no se está haciendo. Cuando hacemos el seguimiento de un contacto estrecho se le pregunta por la temperatura. Se determinó no hacerlo por eso y porque hay un problema por la ley de protección de datos. Solo un sanitario podría hacer esa toma.



-¿Qué control se hace en los Colegios Mayores?

-Los administradores de los colegios son los que nos comunican cualquier sospecha, a cualquier hora del día, pero no ha habido ningún caso. El domingo pasado, recibimos una llamada a las once de la noche y se confirmó que era una falsa alarma. Preventivamente, se comunica a Salud y se aísla a la persona sospechosa de tener la enfermedad.