Lucena suma otros 14 contagios por coronavirus y Santa Eufemia acumula otros 3

Lucena vuelve a encabezar de nuevo la lista de localidades de la provincia de Córdoba que más contagios por covid-19 han registrado en las últimas horas, según el informe emitido este jueves por la Consejería de Salud y Familias de la Junta. En concreto, en la localidad lucentina las autoridades sanitarias han notificado 14 nuevos contagios, que elevan el número de casos diagnosticados en las dos últimas semanas a 132 y a 330 desde marzo. En toda la provincia este jueves se han conocido 60 nuevas PCR positivas y un nuevo resultado positivo mediante test serológico, correspondiente este último a la capital.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

En la capital cordobesa se han contabilizado 16 nuevas infecciones; en el Área Sanitaria Sur, 27; en el Distrito Guadalquivir, 5, y en el Área Sanitaria Norte, 13. En Luque, municipio en el que no hay nuevos positivos referentes al brote con 25 contagios declarado en su residencia, se han acumulado este jueves otros 4 casos confirmados de covid-19.

Por su parte, en Santa Eufemia, pueblo de apenas 700 habitantes, ha sumado otros 3 afectados y son ya 14 los positivos dados a conocer en las dos últimas semanas. El Ayuntamiento de Santa Eufemia ya advirtió el miércoles de que este incremento de contagios podía ser posible en los próximos días. Además, Belalcázar, con 4 positivos, e Hinojosa del Duque, con 1, después de que el miércoles no registraron afectados, vuelven a anotar infecciones en la última jornada. En Belalcázar se han diagnosticado 52 contagios en los últimos 14 días y suma 111 desde marzo y en Hinojosa son 25 en las dos últimas semanas, que hacen un total de 87 en toda la crisis sanitaria.

Reparto por pueblos

El reparto de los 60 nuevos contagios de la última jornada por pueblos es el siguiente: 16, capital cordobesa; Baena (1); Luque (4); Castro del Río (3); Fernán Núñez (1); Lucena (14); Montilla (1); Rute (3); Bujalance (1); Fuente Palmera (1); Palma del Río (2); Posadas (1); Belalcázar (4); Hinojosa del Duque (1); Espiel (1); Peñarroya-Pueblonuevo (2); Pozoblanco (1); Santa Eufemia (3) y Villanueva de Córdoba (1).

El único paciente recuperado de esta infección en las últimas horas en la provincia corresponde a La Carlota, que ya tiene 13 curados desde marzo. En la provincia hay notificados 1.916 pacientes curados desde marzo.