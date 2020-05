Kisko García: «En gastronomía no debemos dar ni un paso atrás»

-¿Qué es lo más positivo de la situación que estamos viviendo con el coronavirus?

-Llevaba muchos años sin convivir con mi hijo como lo estoy haciendo ahora. Estoy disfrutando muchísimo de mi familia. También llevaba tiempo sin reposar las ideas, y esto me ha venido bien para analizar cuáles son mis metas, para ponerlo todo al día y pensar en mí, no solo en mis clientes.

-¿Qué enseñanza tenemos que extraer de lo que estamos pasando?

-Creo que tenemos que recapacitar, que analizar la vida que queremos para nuestros hijos y para el futuro. Tenemos que pensar en el medio ambiente, en todo lo que hacíamos. Creo que de esta horrible pandemia podemos sacar algo positivo y que debemos cuidar nuestro mundo. También lo que comemos. Es muy importante vivir en salud.

-¿Qué cuatro acciones concretas adoptará una vez que finalice el estado de alarma?

-No lo había pensado todavía. Estoy tan sumergido en este momento, viendo tantas muertes, que sinceramente estoy un poco asustado. Ha venido de sopetón. No pensábamos nunca que esto sucedería. En un futuro quiero seguir trabajando, mejorar en todas las acciones que haga, hacer cosas para aquellas personas que no tienen la posibilidad de tener lo que yo he tenido o de tener todos esos valores que me han venido bien para llegar a donde hemos llegado. Me gustaría ponerme al día con mis clientes, llamarles, disfrutar de ellos y saber cómo están, al igual que con mi familia.

-¿Cómo debe contribuir la iniciativa pública y la iniciativa privada para remontar la situación?

-Debemos trabajar juntos. La iniciativa pública debe conocer el sector y nosotros ser asesores para ayudarles a que las decisiones que tomen sean positivas. No va a ser fácil, pero debemos ponernos de acuerdo, trabajar juntos, mirar hacia una meta en la que los dos podamos beneficiarnos del éxito. En hostelería estábamos saliendo de la anterior crisis y no podemos dejar pasar este momento en el que la gastronomía y el turismo está en niveles exquisitos, tras mucho esfuerzo. No debemos dar ni un paso atrás.