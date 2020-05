Justin Bieber y Hailey Baldwin estrenan un "reality show" en Facebook

Cuando parece que el confinamiento general empieza a mostrar síntomas de un cierto relajamiento en muchos países, sigue habiendo personajes con tendencia a mostrar al mundo y a las redes sociales su vida en reclusión. Es el caso del cantante Justin Bieber y de la modelo Hailey Baldwin, una de las más populares y mediáticas parejas del mundo del espectáculo en estos momentos, que el pasado lunes estrenaron en Facebook Watch The Biebers, un un reality show en el que muestran a sus fans algunos aspectos de su vida durante la pandemia del coronavirus.

"Estamos muy emocionados y les damos la bienvenida a nuestra casa en esta cuarentena para ofrecerles una mirada íntima a nuestras vidas", declaró sin pudor la pareja en la presentación del nuevo formato. Con entregas cada lunes, miércoles y viernes, en el primer episodio titulado Lake Day with the Biebers (Día en el lago con los Bieber), Justin y Hailey deciden aligerar su confinamiento dando una vuelta en bote por un lago cercano a su hogar.

CANCIÓN BENÉFICA

No es la primera vez que el precoz cantante canadiense se adentra en el reality, ya que The Biebers llega pocos meses después de que Bieber estrenara en enero en YouTube Justin Bieber: Seasons, otra propuesta de telerrealidad que, en ese caso, se centraba en el proceso de creación y grabación de su trabajo discográfico Changes (2020).

Por otro lado, Bieber anunció la semana pasada que el próximo viernes publicará junto a la cantante Ariana Grande Stuck with U, una canción benéfica cuyos fondos irán a parar a la lucha contra el coronavirus.

Tras una relación de seis años con la cantante y actriz estadounidense Selena Gómez, con diversas polémicas, destacadas rupturas y sonadas reconciliaciones, en julio del 2018, Bieber (26 años) y Hailey (23 años) -sobrina del actor Alec Baldwin- se comprometieron tras iniciar una relación en mayo de ese año. La pareja había mantenido una breve relación sentimental entre finales de 2015 y principios de 2016, pero seguían manteniendo una estrecha amistad que confirmaron en noviembre del 2018 con una discreta boda en Nueva York.