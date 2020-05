La Justicia da los primeros pasos en Córdoba para volver a la actividad

Conscientes de la necesidad de volver a retomar la actividad en el ámbito judicial cordobés, que se prevé para mediados de junio, el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha mantenido hoy martes una reunión con distintos sectores de la Justicia para pulsar las inquietudes y propuestas que pudieran plantear los representantes de los diversos estamentos jurídicos y judiciales, a la espera de que el TSJA arbitre y dicte un protocolo de actuación para la reanudación de la actividad judicial durante la desescalada de la crisis del coronavirus.

«Ha sido una reunión enriquecedora, todos estamos deseando empezar porque, reconociendo que la salud es lo primero, ya ha pasado mucho tiempo» ha señalado Sánchez Zamorano, que se ha ciatado informalmente con el fiscal jefe, Juan Calvo Rubio; el decano del Colegio de Abogados, José Luis Garrido; el juez decano, Miguel Ángel Pareja; la delegada de Justicia, Purificación Joyera; representantes de las Fuerzas y Seguridad del Estado y los decanos de los colegios de procuradores y graduados sociales, además del decano del Colegio de Abogados de Lucena.

Unión de esfuerzos

La cordialidad y la unión de esfuerzos han sido las notas predominantes de la reunión, en la que se ha habaldo de la necesidad de arbitrar las medidas de seguridad en los juicios para que estos se puedan desarrollar con las garantías pertinentes. En cuanto a la fecha en la que todo esté dispuesto en la Ciudad de la Justicia, «los jueces no podemos trabajar sin los funcionarios y ahora mismo solo trabaja un 33% del personal», ha dicho Sánchez Zamorano, que confía en que a mediados del próximo mes se aumente la plantilla y todo empiece a funcionar.

Por otro lado, el Consejo del Poder Judicial ha acogido las peticiones de abogados y procuradores para que no haya actividad durante el mes de agosto, excepto para los señalamientos urgentes, por lo que los jueces tomarán sus vacaciones en ese mes. También se ha decidido que los juicios telemáticos deben quedar para asuntos más livianos, ya que los penales de la Audiencia Provincial deberán ser presenciales.

En cuanto a los juicios pendientes, se volverán a señalar por orden de antigüedad. «Habrá que reforzar las plantillas, comisiones de servicios de magistrados e ir pensando en la creación de nuevos órganos judiciales», ha subrayado Sánchez Zamorano, aspectos en los que todos los asistentes mostraron su acuerdo, «ya que es un servicio esencial para el ciudadano» han coincidido el decano del Colegio de Abogados y el fiscal jefe.

Por su parte, Garrido ha señalado que, aunque aún se está supeditado al protocolo que va a aprobar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya se han habilitado algunas salas con el equipamiento necesario de seguridad. «Necesitamos empezar a trabajar ya», ha insistido el abogado, asegurando que «habrá colaboración entre todos para que la Justicia se ponga en marcha», tanto para juicios como para la presentación de escritos.



«Hay que tener en cuenta que ya antes del Estado de Alarma, estábamos mal y ahora estaremos colapsados», ha subrayado Calvo Rubio, que, respecto de las medidas que puedan tomarse, ha dicho que «sería deseable que hubiese unas normas claras de vuelta al trabajo, con objeto de que todo el mundo sepa a qué atenerse» y que «todos luchen con los mismos medios y de igual forma contra los efectos del Estado de Alarma y no cada Juzgado de cada orden jurisdiccional, o Fiscalía por su cuenta». Para Calvo Rubio también ha quedado claro que «con buena voluntad solamente no se puede arreglar esta situación, la Administración de Justicia está tan necesitada de una gran inversión que esta situación no ha hecho mas que dejarlo más claro aún».

Asesoría del CSIF

Por otro lado, los letrados de la Asesoría Jurídica de CSIF Córdoba han participado hoy en el primer juicio telemático celebrado en los Juzgados de lo Social de Córdoba. Ha tenido lugar a las 11.00 horas en el Juzgado de lo Social número 3 y ha sido seguido telemáticamente desde la sede de las oficinas del Sindicato CSIF Córdoba. Las partes han participado de este primer juicio telemático con la presencia en la sala del juez y un agente judicial y se ha producido por una impugnación de alta médica por parte de la demandante. CSIF Córdoba considera que la modalidad de celebración de juicios telemáticos «se presenta como una medida que podría agilizar en los próximos meses el colapso».