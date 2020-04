La Junta ultima un plan de choque para el turismo y ayudas a cuotas autónomos

El Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar en su reunión de la próxima semana un plan de choque para el sector turístico andaluz, así como medidas para ayudar a los autónomos en el pago de sus cuotas mientras dure la crisis del coronavirus.

Así lo ha anunciado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, durante su comparecencia telemática ante los medios tras la reunión que ha mantenido con la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, y los portavoces de todos los grupos en la Cámara, para informarles sobre la evolución de la pandemia en la comunidad.

El número dos del Gobierno andaluz ha dicho que les ha trasladado que los datos sobre los autónomos son "positivos" puesto que su descenso ha sido "relativamente pequeño", de un 0,10 %, lo que demuestra que este colectivo "sigue tirando del carro en estos momentos tan complicados para el país y la comunidad".

Ha recordado que la Junta había pedido al Gobierno central la suspensión de las cuotas durante la pandemia y ha avanzado que, pese a que la cifra de autónomos en la comunidad es "muy elevada", el Ejecutivo andaluz "no les va a dejar tirados", por lo que la próxima semana anunciará medidas para ayudarles con las cuotas.

Asimismo Marín no ha descartado activar la próxima semana el plan previsto para el caso de alcanzar los 15.000 enfermos de coronavirus "por si en algún momento fuera necesario", aunque ahora los contagiados ascienden prácticamente a la mitad.

"Tenemos que estar preparados para cualquier situación posible y este Gobierno va a seguir adelantándose a todos los acontecimientos que la pandemia pueda ir planteando", ha argumentado el vicepresidente, que ha recordado que "hay margen más que suficiente para tomar decisiones" en este sentido en los próximos días.

Ha mostrado además el "optimismo" de la Junta ante la evolución de las cifras que este viernes han situado el aumento de contagios en un 5,77 % y ha recordado que toda la semana ese incremento se ha mantenido por debajo del 10 % , excepto un día en el que se alcanzó el 15 %.

Además Marín ha pedido al Gobierno central que envíe "urgentemente" a Andalucía pruebas de test rápidos y ha insistido en que la Junta no llegó a comprar estos test a la misma empresa que lo hizo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, si no que adquirió otros 30.000 "que no han llegado todavía".

Ha informado de que la comunidad ha recuperado el abastecimiento de proveedores habituales que habían sido controlados, en un primer momento, por el mando único del Gobierno de la nación.

"Contamos con abastecimiento garantizado de material sanitario para las próximas cuatro o cinco semanas y se mantiene el ritmo de fabricación para que no haya ningún tipo de problema", ha dicho.

Por otra parte el vicepresidente ha detallado que las comparecencias del Gobierno en el Parlamento para informar de la crisis se producirán después de la Semana Santa, según acordó la Cámara, y que él volverá a reunirse con los portavoces parlamentarios el próximo viernes.