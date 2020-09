La Junta y el Ayuntamiento tomarán más medidas en Lucena en función de los resultados del 'testeo'

La Consejería de Salud ha iniciado este jueves en Lucena un 'testeo' con test rápidos entre 1.900 personas para conocer la incidencia del coronavirus en la localidad. El delegado del Gobierno en Córdoba, Antonio Repullo, junto a la delegada de Salud, María Jesús Botella, y el alcalde, Juan Pérez, han acudido a primera hora de la mañana al pabellón de deportes municipal, uno de los tres lugares donde se realizan los test PCR, para comprobar el desarrollo de este muestreo, que la Consejería de Salud ha montado en 24 horas y al que los ciudadanos se han prestado de forma masiva, pues durante toda la mañana han ido pasando de forma fluida por los puntos habilitados. A las 10.30 de la mañana ya se habían hecho en el punto del pabellón de deportes 66 test.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

Repullo ha asegurado que en función de los resultados de estas pruebas aleatorias, con un nuevo formato de antígenos que permite conocer los resultados al momento, "se adoptarán las medidas oportunas, con decisiones que se tomarán basadas en datos técnicos y exactos". Repullo ha insistido en que la situación de contagio en Lucena es mejor, con datos que no suman, pues en los últimos cuatro días los contagios han sido de 21, 3, 4 y 11 positivos. No obstante, ha señalado que no hay que bajar la guardia y que, una vez se conozcan los resultados, que se esperan tener en 48 horas, verán si la medida que pide el alcalde, de reducir la movilidad nocturna, se puede aplicar. "No descartamos absolutamente nada", ha dicho, y ha añadido que puede haber confinamientos "desde un aula, un edificio, un barrio o una población entera, pero esperemos no tener que llegar a estas situaciones".

El director del área sanitaria Córdoba Sur, José Plata, ha señalado que en el hospital Infanta Margarita de Cabra "la situación está controlada y hay disponibilidad", y que en la UCI solo hay dos enfermos. Ha explicado que tienen dos plantas habilitadas para enfermos de covid "y nos queda margen aún" para atender más enfermos.

Por su parte el alcalde, Juan Pérez, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de la población, la cual "está colaborando y cooperando" porque "aunque son unas medidas duras, la población las valora positivamente". Ha insistido en que Lucena no está confinada y es segura.

De hecho, esta mañana, la ciudad se veía activa, con gente en las terrazas y en las tiendas, con su movimiento habitual, pese a las nuevas restricciones.