La Junta analizará la incidencia por comarcas para adelantar las fases de la desescalada

El Gobierno andaluz está analizando los datos de las comarcas con menor incidencia del coronavirus en todas las provincias para determinar «semana a semana» si se puede pedir un adelanto de las fases en esas zonas, algo que en este primer estadio ya reclaman para las provincias de Huelva y Almería.

El portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, ha informado este miércoles en rueda de prensa telemática tras el Consejo de Gobierno de que ya se están analizando las comarcas con menor incidencia que «deberían estar en una fase más adelantada», aunque ha explicado que eso sería para fases futuras, ya que en este momento se rigen por el criterio de provincias que ha planteado el Gobierno central.

Dentro de esa medida, ha insistido en la propuesta del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para que las provincias de Huelva y Almería entren en la Fase 1 el 4 de mayo, una semana antes. La «evolución positiva» de la comunidad tendrá que mantenerse en las próximas semanas Propone que Huelva y Sevilla se incorporen a la Fase 1 desde el 4 de mayo. Bendodo ha defendido el «plan andaluz» frente a la desescalada de Pedro Sánchez b El portavoz del Ejecutivo andaluz reclama al Gobierno que se «tome en serio» al sector turístico instrucciones», dijo. Sin embargo, ha asegurado que «acatan» la norma y ha reclamado al Gobierno que publique ya «todas las órdenes concretas» de desarrollo del plan, ya que es «la única forma» para que las empresas y los ciudadanos puedan anticiparse a la llegada de cada fase.

La Junta pide que el Gobierno puntualice «en todos los casos horarios y condiciones» para esa apertura progresiva. Bendodo también ha reclamado al Gobierno que «se tome en serio al sector turístico» y que no deje «que muera esta industria», ya que ve un «contrasentido» y «un disparate» que los hoteles puedan abrir el 11 de mayo cuando está prohibido moverse de provincia. Elías Bendodo, durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno.

Como ejemplos de comarcas con municipios «no covid» ha puesto «una parte importante» de la de la Axarquía y del Valle del Genal, en Málaga, donde «tendría sentido » avanzar la fase.

Bendodo ha insistido en que la propuesta de las comarcas siempre sería para la próxima fase y no para ésta y ha recordado que el presidente, Pedro Sánchez, dijo que habría más «flexibilidad». De otra parte, ha defendido la propuesta andaluza frente al plan que expuso Sánchez, ya que cree que tenía «mejor» planteamiento, que era muy similar a la de otros países europeos, que era «más clara», fijando las fechas, y que «se entendía mejor». El portavoz del Ejecutivo andaluz ha lamentado que las comunidades no hayan participado en ese plan porque «una cosa es mandar y otra trasladar normas al dictado » y consideró que el programa no es claro: «Pocos españoles consiguieron captar a la primera