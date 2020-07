Juanma Moreno propondrá el lunes el uso obligatorio de las mascarillas en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avanzado este sábado en Ceuta que el próximo lunes trasladará al comité técnico la utilización obligatoria del uso de las mascarillas como consecuencia de los rebrotes que "obligan a ser precavidos".

Coronavirus y nueva normalidad en Córdoba | Últimas noticias en directo

En una comparecencia pública en la ciudad ceutí, la cual visita oficialmente, Juanma Moreno ha destacado que el comité técnico médico analizará el lunes esta cuestión "que en caso de aprobarse sería de carácter inmediato y se aplicaría al día siguiente o 48 horas después", ha concretado.

"En una población con 8,5 millones de habitantes es normal que tengamos rebrotes en Andalucía y por eso hay que seguir insistiendo en la responsabilidad individual y colectiva y más vale prevenir que curar", ha afirmado.

Juanma Moreno ha advertido que en algunos municipios andaluces se está produciendo una "turismofobia, ya que llegan turistas que no utilizan las mascarillas y esto causa cierto temor entre los habitantes de esos municipios, lo cual no es bueno".

"Es normal que exista un progresivo relajamiento porque llevamos cinco meses muy duros pero hay que evitar que nos atropelle el virus y nos tenemos que adelantar porque estamos viendo que en España se están produciendo rebrotes importantes", ha explicado el dirigente andaluz.

En su opinión, el uso obligatorio de las mascarillas puede "ser positivo para evitar esos posibles rebrotes,a pesar de que la incidencia del covid-19 ha disminuido en Andalucía desde el punto de vista hospitalario, la curva sigue descendiendo en este aspecto y no tenemos una situación clínica que alarme a la población".

Juanma Moreno se ha referido a que los rebrotes que se están produciendo en Andalucía del covid-19 están siendo "perfectamente controlados y limitados" pero ha dicho que "de una semana a otra pueden cambiar los datos y hay que ser escrupulosos con la normativa vigente".

El presidente andaluz ha resaltado que su comunidad está entre las cinco de España con menos incidencia del coronavirus "pero es posible que se den rebrotes porque somos la comunidad más poblada aunque los mismos no están teniendo hasta ahora incidencia desde el punto de vista hospitalario".

Asimismo, Juanma Moreno ha asegurado que "por el momento" no ha sido necesario llevar a cabo ninguna medida de confinamiento obligatorio en Andalucía pero ha añadido que "no me temblará la mano si fuera necesario y si así lo exigieran los propios expertos", ha añadido